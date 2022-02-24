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【新冠肺炎】3個食環署轄下街市因與初確個案有關連　今日提早關閉

社會 18:42 2022/02/24

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土瓜灣街市。（資料圖片）

食環署今日（24日）宣布，因應與初步確診個案有關連，為審慎起見，食環署轄下土瓜灣街市、油麻地街市及銅鑼灣街市今日將提早於下午7時關閉；其中土瓜灣街市亦會於明日（25日）全日關閉，期間進行深層清潔消毒工作。

食環署發言人表示，已清潔及消毒有關人士工作的範圍，並會為有關街巿公用地方、設施、及有關街市攤檔進行徹底清潔及消毒，亦會安排在有關街巿附近範圍街道進行清洗消毒。

食環署說，會與土瓜灣街市有關街巿檔戶保持聯絡，亦要求他們盡快前往社區檢測中心接受免費檢測，或使用快速抗原測試包進行檢測，並於取得陰性結果後才重回街巿工作；如一切順利，土瓜灣街市會在2月26日（星期六）重開。

另外，油麻地街市及銅鑼灣街市今日亦會提早於下午7時關閉；如一切順利，會在完成深層清潔消毒工作後，於明日重開。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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