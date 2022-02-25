【中藥防疫】連花清瘟寒涼服食劑量要謹慎　中醫：用於急病時救命最重要

▲ 中醫師指，倘若遇到發高燒不退等急病，而又無法求醫，仍可用連花清瘟膠囊「救命」。

疫情不斷惡化，被譽為抗疫神藥的連花清瘟膠囊，早前受到市民瘋搶。不過亦有指小童服用後，出現肚屙和咳嗽增加等副作用。註冊中醫師古鎧綸指，連花清瘟膠囊的成分較全面，算是頗佳的中成藥，雖然確實較為寒涼，但遇到急病，發高燒時，救命才最重要。他又指，染疫的孕婦或小童，可詢問專業中醫師意見，調整劑量後服用。

古鎧綸表示，中成藥傳統上並非新鮮事物，安宮牛黃丸等，都是有悠久歷史的中成藥，而傳統來說，這些中成藥亦獲中醫廣為運用。惟本港註冊中藥條例較為嚴格，很多中成藥反而都在連鎖藥房售賣，中醫師較少接觸，但這不代表中成藥效果不及一般中藥材熬製的中藥。

針對急病效果佳

他透露，近期疫情嚴峻，至少診斷過10多個確診病人，「有啲更加係一家大細四、五個一齊中招」，他亦建議病人如果無法求診，服用連花清瘟膠囊，也不一定比自行服食西藥成藥效果差。他指，現時新冠肺炎疫情，病徵與重感冒較相似，而連花清瘟膠囊針對「起病快、起病急、傳染勁」的「疫病」，成分算是相當全面，「如果我自己為病人組方開藥，原則上和它都會差唔多，按症狀略有加減，其實大人、小朋友都啱用」。

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不過，因為有金銀花，板藍根等成分，會較為寒涼，古鎧綸醫師認為，小童、孕婦也必須慎用連花清瘟膠囊，「冇乜事，或者本身體質比較寒，當然就唔好亂食啦。」而若果起病急，發高燒的時候，「就一定係救命最緊要，因為『急則治其標』」

兒童慎用 不代表不能服用

他指，小朋友服用時，藥量或要調低；由於藥中有金銀花，蠶豆症患者服用後可能也會身體不適，但也並非完全不能服，同樣可以在中醫師建議下，調低藥量使用，「係慎服，但唔代表完全唔可以用」。

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責任編輯：莊恭南