【第五波疫情】護士協會冀中港兩地醫護分工明確　倡醫管局成雙方溝通橋樑

▲ 護士協會冀兩地醫護分工明確，倡醫管局成雙方溝通橋樑。（黃傑偉攝）

本港現時疫情嚴峻，政府今日（24日）公布，已引用緊急法允許內地醫護人員免註冊來港抗疫，香港護士協會認為當局安排國內醫護團隊作支援工作前，須確定私營醫療機構能提供相關服務的協助，以確保國內醫護團隊和資源能發揮最大效用。

香港護士協會去信醫管局稱，國內的醫護團隊如能來港提供協助，實屬香港市民之福，惟認為當局在安排國內醫護團隊任何的支援工作前，必須先與本港的私營醫療機構緊密溝通和接觸，並在確定私營醫療機構未能提供相關服務的支援和協助後，才考慮由國內的醫護團體作支援，以避免不必要的誤會，並確保國內醫護團隊提供的專才和資源能適切到位，發揮抗疫的最大果效。

為更有效回應國內醫護團隊的目標和迎合本港公營醫護團隊的期望，協會希望醫管局能成為雙方的溝通橋樑，清楚劃分和訂定雙方的合作方案、工作範籌、流程和目標，讓雙方的專業醫療護理工作得到充分的協調、溝通和發揮，從而達致變贏的局面。

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責任編輯：陳麗娜