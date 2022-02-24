【公院迫爆】消息指荃灣港安疑拒收公院轉介病人　要求保證14日內可出院

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本港第五波疫情未緩和，大量受感染病人滯留公立醫院，醫管局早前已與私家醫院商討接收部分非新冠病人。繼早前聖保祿醫院設20張病床，接收港島東聯網病人，浸會醫院今亦提供12張病床，接收九龍東聯網醫院病人。

不過據了解，亦有私家醫院不配合接收公院病人，消息人士稱，因應天水圍醫院需騰出病床接收新冠病人，故欲將部分骨科及內科病人，轉到荃灣港安醫院低收費病床治療。

消息稱，新界西醫院聯網連續多日與荃灣港安醫院商討，惟荃灣港安拒收天水圍醫院的轉介病人，即使屯門及博愛醫院穩定復康病人，荃灣港安亦以公院難保證轉介病人14日內可出院為由拒絕。

據了解，近日合共轉介20多名病人到荃灣港安，至今日中午亦只肯接收4人；惟因應天水圍醫院需騰出病床，部分病人需改由屯門及博愛醫院接收，新界東醫院聯網亦協助接收部分病人。

TOPick已向荃灣港安醫院查詢，院方未有回應接收公院病人的要求，惟僅指自上周起已持續接收由明愛醫院及仁濟醫院等公院轉介的個案，以助病人得到適切的住院治療。

荃灣港安又稱，因應社區流感大流行爆發的情況，與醫管局簽署「租借病床協議」合約，預留50%低收費病床予公院轉介病人，計劃亦已延長有效期至2023 年1月1日。

院方補充，將繼續全力支持醫管局的其他協作計劃，務求病人得到適時、優質及安全的醫療服務。

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記者：鄧凱文、陳正怡