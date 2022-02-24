【家族榮耀劇透】第15集劇情預告　耀祖不滿展鴻與甄芯太親近

▲ 《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第14集講到耀堂放長假陪洛儀旅行散心，臨行前將碼頭項目委託展鴻負責。

第15集（25/2）

耀祖出獄，洛儀也旅行回來，看似已放下流產一事，主動關心甄芯。

耀祖任職特別顧問，找人合作發展新鐵路線總站地皮時遇到孝明，孝明的話令他對展鴻起疑。

正當耀祖不滿展鴻與甄芯走得太近時，又收到一張二人的親密照。

《家族榮耀》第14集劇情 上一頁

最新影片推介：陶大宇專訪