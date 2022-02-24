【全民檢測】檢測機構於黃竹坑體育館建實驗室　每日檢測能力最高共達11萬

▲ 黃竹坑體育館增設實驗室。（檢驗中心提供）

港府將於3月推行全民強制檢測，希望檢測量能提升至每日不少於100萬次。香港分子病理檢驗中心（HKMPDC）於黃竹坑體育館搭建「凱旋號」負壓硬氣膜實驗室，於2月20日已投入服務，目前的每日檢測能力最高達11萬個樣本。

檢驗中心指，母企凱普集團上周調配高通量篩查氣膜實驗室「凱旋號」來港，當中配備100多台核酸提取儀、擴增儀，以及大批檢測設備、耗材物資等，亦從內地調配逾120名職員來港支援。另外，中心亦儲備兩套氣膜實驗室和大批物资，隨時準備增援。

凱普集團副總經理管秩生表示，自疫情以來到今年 2 月，香港分子病理檢驗中心累計檢測量亦超過600萬人次檢驗中心實驗室主任黃利寶說，氣膜實驗室投入服務後，在港檢測能力將增加逾倍，作好準備應付將於3月開始的全民檢測。

▲ 陳肇始早前到黃竹坑體育館實地視察。（檢驗中心提供）

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責任編輯：黃悅晴