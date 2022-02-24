  • 14°C
香港時間 : 2022224日 (週四) 19:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民檢測】檢測機構於黃竹坑體育館建實驗室　每日檢測能力最高共達11萬

社會 19:07 2022/02/24

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

黃竹坑體育館增設實驗室。（檢驗中心提供）

港府將於3月推行全民強制檢測，希望檢測量能提升至每日不少於100萬次。香港分子病理檢驗中心（HKMPDC）於黃竹坑體育館搭建「凱旋號」負壓硬氣膜實驗室，於2月20日已投入服務，目前的每日檢測能力最高達11萬個樣本。

檢驗中心指，母企凱普集團上周調配高通量篩查氣膜實驗室「凱旋號」來港，當中配備100多台核酸提取儀、擴增儀，以及大批檢測設備、耗材物資等，亦從內地調配逾120名職員來港支援。另外，中心亦儲備兩套氣膜實驗室和大批物资，隨時準備增援。

凱普集團副總經理管秩生表示，自疫情以來到今年 2 月，香港分子病理檢驗中心累計檢測量亦超過600萬人次檢驗中心實驗室主任黃利寶說，氣膜實驗室投入服務後，在港檢測能力將增加逾倍，作好準備應付將於3月開始的全民檢測。

陳肇始早前到黃竹坑體育館實地視察。（檢驗中心提供）

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【第五波疫情】公務員事務局局長聶德權妻子初步陽性　聶德權檢測呈陰性將在家工作14天
今日 18:30
【第五波疫情】公務員事務局局長聶德權妻子初步陽性　聶德權檢測呈陰性將在家工作14天
【第五波疫情】政府覓5地建方艙醫院　近百組裝櫃運抵青衣用地
今日 18:36
【第五波疫情】政府覓5地建方艙醫院　近百組裝櫃運抵青衣用地
【公院迫爆】消息指荃灣港安疑拒收公院轉介病人　要求保證14日內可出院
今日 19:05
【公院迫爆】消息指荃灣港安疑拒收公院轉介病人　要求保證14日內可出院

你可能感興趣

【第五波疫情】公務員事務局局長聶德權妻子初步陽性　聶德權檢測呈陰性將在家工作14天
今日 18:30
【第五波疫情】公務員事務局局長聶德權妻子初步陽性　聶德權檢測呈陰性將在家工作14天
【第五波疫情】政府覓5地建方艙醫院　近百組裝櫃運抵青衣用地
今日 18:36
【第五波疫情】政府覓5地建方艙醫院　近百組裝櫃運抵青衣用地
【公院迫爆】消息指荃灣港安疑拒收公院轉介病人　要求保證14日內可出院
今日 19:05
【公院迫爆】消息指荃灣港安疑拒收公院轉介病人　要求保證14日內可出院
檢測中心 病毒檢測 強制檢測 疫情 服務 香港 黃竹坑

最高瀏覽

【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
16:54 2022/02/23
【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
【家族榮耀】與甄芯閨蜜情決裂　洛儀鞋跟斷跌下台導致流產元凶是...
14:31 2022/02/23
【家族榮耀】與甄芯閨蜜情決裂　洛儀鞋跟斷跌下台導致流產元凶是...
【疫下遺憾】媽媽病重彌留　兒子接隔離通知求見最後一面護士感心痛
17:36 2022/02/23
【疫下遺憾】媽媽病重彌留　兒子接隔離通知求見最後一面護士感心痛