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【飛虎3壯志英雄劇透】第5集劇情預告　阿軒自阿鋒死後感自責接受心理治療

娛樂 22:31 2022/02/24

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《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第4集講到文新上任飛虎指揮官，極其嚴格地訓練眾隊員。

第5集（25/2）

文殘忍訓練眾飛虎重演當日恐襲場景，有隊員抵受不住暈倒。

寶陪軒喝酒，一番開解後，軒稍感寬慰，但仍無法釋懷對怡造成的傷害。小魚醒來，似失去神智，病床邊，軒、樂情緒爆發，霞姨趕至調解，二人暫放下心結。

文、Don、Mike在酒吧見面，憶及當年銀行劫案中，由於Mike的冒進造成隊長阿成犧牲。

文從未原諒Mike，二人齟齬由來已深。眾飛虎在文的嚴格要求下，每日艱苦訓練，隊員屢遭文訓斥，士氣低落。

軒、樂盡力鼓舞隊友，然收效甚微。

Don一直默默觀察文訓練方式，對文的嚴苛也有微詞，但文強調飛虎面臨成立以來最大挑戰，需具備鋼鐵般意志。

Don見無法改變文的訓練方式，唯有找上心理專家程頌盺，為眾隊員疏導情緒。

軒自鋒死後，心中一直自責，在昕創新的VR心理治療下，漸漸解開心結。

《飛虎3壯志英雄》第4集劇情   上一頁

最新影片推介：陶大宇專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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