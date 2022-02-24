【提早暑假】耀中幼教學院3月起首推免費親子網課　冀助幼童在家從遊戲中學習

▲ 耀中幼教學院將於下月起首辦「居家童學」親子學習課堂系列，為家長與幼童在家抗疫時，從遊戲中學習。（校方提供）

全港中小學及幼稚園提早於3至4月放暑假，疫情下學童難以外出活動，需長期留家，耀中幼教學院今日（24日）宣布，將於3月至4月初，首度舉辦免費親子網上學習課堂系列，家長其後亦可於校網重溫。校方冀透過輕鬆有趣、富意義而多元化的學習活動，為本地家長及照顧者與幼童能在家抗疫之餘，從遊戲中學習各種知識，同時滋養其身、心、靈健康，達致全人發展。

「居家童學」親子網上學習課堂系列由耀中幼教學院中的幼教專家策劃，內容以幼童為本，精心設計出共12節刺激感官的遊戲與活動，當中包括新冠疫情下的幼兒護理、STEAM教學、居家健康教育、親子閱讀、算術以及創意藝術6大課題。

家長可在幼教專家引導下與幼童攜手體驗多種親子活動。在體驗過程中，有助訓練幼童的思維與創造力，提高其學習興趣，培養解難能力和個人自信心，同時促進親子互動溝通，建立彼此堅韌的牽絆。此外，幼教專家會向爸媽和照顧者傳授居家教學指南，如何在「疫境」中照顧子女身、心、靈健康的專業意見。

有關網課環節將於3月1日至4月12日期間逢周二及五下午2時透過Zoom系統實時舉行，課堂每節30分鐘，家長與幼童能參予網上學習並與導師及其他參加者在網上互動；學院亦將於3月2日至4月7日逢周三及四下午2時準備12節、每節約5分鐘居家親子DIY小手作短片，家長可利用簡單常見家居物品，與幼童一起在家動手製作勞作。所有網上課堂完結後，影片將上傳至學院網站，家長稍後可隨時與子女重溫。校方歡迎任何對幼教、親子相關有興趣人士參與，有意者可於即日起致電3977 9877查詢及到該校網頁了解詳情及報名。

耀中幼教學院校長袁海球表示，耀中幼教學院明白家長現時所面對的處境，因此希望透過策劃是次活動，成為家長及照顧者們堅強的後盾，協助他們居家抗疫的同時，提供有系統而實用的教學配套，讓幼童可以安於家中都能夠獲得高質素的全人教育，同時期望可以啟發一眾家長，以教材作參考，進一步從生活設計出各種創新而有趣的活動，使幼童能夠在往後的學習旅途上倍添樂趣。

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責任編輯：馮琪雅