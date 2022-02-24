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【新冠疫苗】葵青地區康健中心下周一起可接種復必泰　12歲或以上人士明起可預約

社會 20:37 2022/02/24

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葵青地區康健中心下周一起可接種復必泰。（資料圖片）

食物及衞生局今日（24日）公布，將於葵青地區康健中心提供新冠疫苗接種服務，為市民接種復必泰疫苗，以進一步提升疫苗接種率。

市民可由明日（25日）上午9時起，經2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站預約在2月28日或以後到該康健中心接種疫苗。該服務暫定會維持4星期。12歲或以上合資格人士均可透過網上系統，預約接種第一、第二或第三劑復必泰疫苗。葵青地區康健中心不設「即日籌」的安排。康健中心位於新界葵涌葵昌路51號九龍貿易中心第二座30樓，每日上午9時至下午6時提供服務。

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記者：黃穎津

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