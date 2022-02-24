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【第五波疫情】港鐵累計500員工疑染疫　今日新增107宗初步確診個案

社會 20:50 2022/02/24

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港鐵疑染疫員工突破500人。（資料圖片）

港鐵繼續有員工染疫，截至今日（24日）下午六時，港鐵公司在過去24小時共錄得107宗員工及承辦商人員初步確診個案，當中20宗是經核酸測試初步確診的個案，87宗是快速測試結果呈陽性的個案。當中約100宗涉及站務、車務、巴士、輕鐵、清潔保安、維修的員工及承辦商人員。
 
在第五波疫情下，港鐵公司至今已錄得近500宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案。
 
隨著確診同事的人數有可能隨著疫情進一步擴大而增加，需要檢疫的密切接觸者或強制檢測的人數也有可能相應增多，港鐵公司會密切注視事態發展，一旦情況惡化，影響到日常營運的人手安排，港鐵有可能短暫調整服務，如調整列車班次、暫停部分車站客務中心的服務等。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳梓蔚

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