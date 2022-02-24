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【新冠肺炎】首批內地捐贈抗疫中藥抵港　首階段將用於竹篙灣隔離人士

社會 21:08 2022/02/24

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陳肇始指，特區政府正與中醫藥業界和醫管局積極探討運用中醫藥抗擊疫情的一切可行措施。（資料圖片）

食衞局早前已接收首批由國家捐贈的抗疫中藥，以支援香港應對第五波疫情。食衞局今日（24日）公布，該批中藥將陸續分發予正在接受隔離的人士使用，首階段將惠及正在竹篙灣社區隔離設施接受隔離安排的人士。

發言人表示，除首批運抵香港的「連花清瘟膠囊」及「金花清感顆粒」外，另一款中成藥「藿香正氣」將會陸續到港。上述三款中成藥均為國家《新型冠狀病毒肺炎診療方案》所推薦，廣泛應用於國內的疫情防控工作。在中醫師的臨床指導下，有關中成藥可按實際臨床情況使用於醫學觀察期，以至輕型、普通型患者的治療。發言人提醒，因應不同人的體質、病因和病情，適合使用的中藥亦有所不同，為保障健康和用藥安全，市民在服用中藥前應先徵詢中醫師的專業意見。

為支援正於竹篙灣社區隔離設施接受隔離安排的人士，醫管局中醫部亦開設中醫諮詢熱線（電話：2794 3171），由註冊中醫師提供專業諮詢服務，免費解答市民有關中醫藥的查詢。

食衞局局長陳肇始表示，特區政府衷心感謝中央人民政府對香港防疫抗疫工作的全力支援，在短時間內協調抗疫中藥到港，以助應對第五波疫情，體現國家對香港市民的深切關懷。同時，特區政府亦感謝醫管局多方面協助支援受疫情影響的市民，包括在2020年4月及2021年1月分別開始推行的「中醫門診特別診療服務」及「住院病人中醫特別診療服務」，為病人提供中醫復康服務及治療。面對嚴峻的第五波疫情，特區政府正與中醫藥業界和醫管局積極探討運用中醫藥抗擊疫情的一切可行措施。

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記者：黃穎津

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