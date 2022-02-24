【疫苗通行證】即日起非旅客入機場需已接種疫苗　一文看清規例細節

▲ 即日起非旅客入機場需已接種疫苗。（資料圖片）

機管局宣布，為提升機場安全及保安，由即日起，除持有有效機票或登機證及有效旅行證件的真正離港∕轉機∕過境旅客、或符合「疫苗通行證」例外情況的人士 外，所有人士，需符合以下疫苗接種要求才可進入機場客運大樓：

由2022年2月24日起，

12歲或以上人士須已接種最少一劑疫苗

由2022年4月30日起，

18歲或以上人士須已接種最少兩劑疫苗；

12至17歲人士須已接種最少一劑疫苗；

由2022年6月30日起，

18歲或以上人士須已接種兩劑疫苗，如已接種第二劑疫苗滿九個月，則須已接種第三劑疫苗；

12歲至17歲人士須已接種一劑疫苗，如已接種第一劑疫苗滿六個月，則須已接種第二劑疫苗。

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責任編輯：陳梓蔚