【財政預算案2022】陳茂波指本輪消費券使用期約6至7個月　若遺失八達通有機會4月前補辦手續

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

1萬元電子消費券分兩期派發，最快4月到手。財政司司長陳茂波預告，消費券使用期「頗長」，約6至7個月，若市民遺失八達通，亦有機會在4月前補辦手續。

陳茂波今出席電台聯播節目時，多位市民問及為何不派現金，陳茂波解釋，因為希望儘快派發至市民手上，如重用去年的資料，可於4月派出第一期，做法最快。他又表示，今次消費券使用期大約6至7個月，即使4月疫情未完全遏止，仍有很多時間可使用，亦可改為網上購物。

為加快流程，政府要求市民沿用去年登記的電子支付平台，第二期才可「轉會」，除非有關資料已經失效。聽眾尹女士指，自己已取消早前登記領取上一輪5千元消費券的八達通，改用樂悠卡，陳茂波回應指，知悉有個別市民可能遺失八達通，因此在4月之前，這些市民有機會可補辦手續。他又指，初步預期第二期會再分期發放，並加入其他平台供市民選擇。

昨日立法會財務委員會上，工聯會陳穎欣提出，將消費券與全民強制檢測掛鉤，完成檢測三次者，才可登記領取消費券。選委界議員洪雯則建議政府，將過去一年在香港納稅的非永久性居民，納入受惠的範疇，或以交稅為準則，發放消費券。

陳茂波回應時指，覺得不值得將消費券和全民強檢混爲一談，建議此階段不要這樣做。他說，根據現時已登記資料的方式發放消費券較快，而全民強檢本身設有罰則，如果掛鈎，系統上還有過程。財政預算案及稅務政策組主任王學玲則表示，政府徵詢律政司意見後，認為如將領取消費券資格與交稅掛鈎，會令其他非永久居民人士覺得不公道，或會引起訴訟，令計劃難以推行。

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記者：陳葆琳、陳宛彤