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【財政預算案2022】遺失八達通或刪除舊平台可領消費券？　陳茂波回應8大消費券熱門議題

社會 21:59 2022/02/24

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陳茂波回應8大消費券熱門議題。（資料圖片）

新一份財政預算案2022昨日（23日）出爐，政府今年繼續向每名市民派發電子消費券，每名18歲或以上港人及新來港人士可領取10,000元的電子消費劵。不少市民都有反映已刪除去年領取消費券的平台等問題，TOPick整理一系列領取消費券常見問題及財政司司長陳茂波回應。

使用期多長？

陳茂波：使用期頗長，大約6至7個月，若4月疫情仍未完全遏止，後面還有很多時間可使用，亦可網上購物，靈活使用

已刪除去年使用的平台，如何獲取第一期？

陳茂波：有處理辦法，稍後公布

八達通已遺失或取消怎辦？

陳茂波：有機會4月前設補辦手續

八達通自動增值，會否導致無法領取全數消費券？

陳茂波：未領取的消費券仍在，消費後再拍卡便可領取尾數，不會有損失

已移民可否得到消費券？

陳茂波：第二輪登記時會適當考慮

接受強檢才能得到消費券？

陳茂波：全民檢測本身屬強制性，不做已有罰則，不會與消費券掛鉤

行政成本如何？

陳茂波：去年預計用6億元行政費，但最後只花不足3億元，有了去年的經驗和基本資料，會儘量省著用

為何不派現金？

陳茂波：想盡快派到市民手上，重用去年的資料，可於4月派出第一期，做法最快，料消費券對經濟的提振作用約為1.2%

 

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳葆琳、陳宛彤

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