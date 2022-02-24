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【新冠肺炎】天水圍醫院本周六起全院改作接收新冠病人　該院留醫其他病人將陸續轉院

社會 22:11 2022/02/24

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天水圍醫院本周六起全院改作接收新冠病人。（資料圖片）

醫管局今日（24日）公布，天水圍醫院由星期六（26日）凌晨0時起，將全院約300張病床改作接收新型冠狀病毒病病人，有關應變措施有助集中人手及資源照顧病人，以應對嚴峻的疫情。

現時在該院留醫的其他病人，會陸續轉往屯門醫院、博愛醫院及其他公立醫院，以騰出病床接收新型冠狀病毒病病人。至於專科門診仍會維持服務，並會安排病情穩定的病人免診症覆配藥物。已預約在該院接受專職醫療、放射科及透析治療服務的病人，會安排轉往其他醫院接受治療或改以視像診症，職員會通知病人有關安排。

天水圍醫院已根據感染控制指引，規劃新型冠狀病毒病病人進出醫院的指定路線，避免與急症室及專科門診覆診病人重疊；亦已加強醫院的通風及為員工提供合適的個人防護裝備和感染控制訓練，以保障病人、員工及社區居民健康。

天水圍醫院行政總監莊義雄表示，醫院的急症室會維持運作，救護車會繼續將有緊急醫療需要的病人送往天水圍醫院，其餘病人將會直接送往屯門醫院治理。至於自行到急症室求診的病人，服務不受影響。

醫管局向受影響病人致歉，希望病人和公眾體諒，並感謝市民配合有關安排。局方會密切留意天水圍的醫療服務需求和醫院運作情況，為天水圍的居民提供合適的醫療支援。

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記者：黃穎津

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