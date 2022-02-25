【救護崩潰】消防目標召達時間新低籲快檢陽性勿急召車　設2指揮室統籌調派救護車

▲ 消防處助理處長（總部）黃鎮業（後排中）稱，近日召喚宗數急升，令救護員疲於奔命，「好心痛見到同事飯都食唔到」。（陳靜儀攝）

香港第5波疫情失控，面對不斷急升的召喚需求，救護資源亦瀕臨崩潰。消防處指，緊急救護服務目標召達時間，已由承諾的92.5%跌至前日23.2%新低，有個案更用上逾8小時才能安排接送，反映情況已極度惡化，強烈呼籲輕症患者，特別是經快速測試呈陽性的人士耐心等候，毋須急召救護車。

為應對危機，消防處在本月4日首次因疫情成立「處長指揮室」，統籌調派救護車工作，處方再於本周二加開另一個指揮室，分別管理調派救護車及統籌運載確診人士往社區隔離設施。

消防處本月初成立處長指揮室原設在尖東消防總部，協調衞生防護中心將輕症患者送往隔離，後因情況惡化，在周二將指揮室搬至將軍澳消防及救護學院，同時增加人手至60人一更；而尖東總部亦另組新一個指揮室，統籌日常救護車調派工作。

學員駐守5場地 助消毒車輛

消防處助理處長（總部）黃鎮業指，至周三部門已有475人確診，當中150人是救護員，嚴重影響人手安排，加上召喚宗數由以往每日1,700宗，急增至2,100宗，令救護員疲於奔命，「好心痛見到同事飯都食唔到」。他稱經處方抽調人手、聘請退休人員等安排下，情況已稍有改善。

處長指揮室主管呂已才介紹指，位於學院的指揮室負責協調運送輕症者往隔離設施，當收到衞生防護中心通知，便會由人員聯絡患者商討接送安排，再由人員與其他部門「預訂」隔離房間，最後才安排抗疫小巴運載患者，整個過程需時1至2天。而指揮成立2天後，已處理逾700宗個案。

同時，為減少救護車每次運載確診者後的消毒程序，康文署向消防撥出5個場地，包括順利邨體育館、京士柏公園等作消毒站，由處方安排學員駐守並消毒車輛，希望減少救護員工作量，同時附上熱飲小食助減壓。

對於出現救護車跨區執勤，黃鎮業承認有關情況，但強調成立指揮室目的就是靈活調撥資源，確保人員有基本休息用饍機會。

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加班常態身心疲 冀市民體諒

見習救護主任黃寶恒在上月底起駐守荃灣救護站，剛好遇上逸葵樓的爆發，「同事一個個上戰場」，形容救護員一直默默堅守抗疫工作，加班已成日常，回家亦不敢接近家人，身心俱疲，希望市民體諒前線的重擔。

醫管局昨引述消防處反映過去幾天均有逾3成召喚救護車個案，屬輕症或沒病徵人士，令消防處昨日嚴重延誤處理的救助個案達358宗，情況非常嚴重。黃寶恒稱近日接獲新冠個案的召喚，有一半都是輕症患者，特別多是快速測試陽性個案，「但去到醫院，醫護都好絕望講要等幾日（安排入院），最後都係返屋企」，呼籲輕症人士耐心等候，如非情況危急切勿召喚救護車。

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記者：蘇文軒