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【第五波疫情】港府指網上呈報平台屬內地專家建議　至今逾1.5萬確診者呈報資料

社會 22:30 2022/02/24

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港府指網上呈報平台屬內地專家建議，至今逾1.5萬確診者呈報資料（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，內地專家來港協助抗疫，港府表示已積極跟進內地專家的建議，例如衞生署已於昨日（23日）正式啓用由專家建議建立的網上病人資訊呈報平台「傳染病公眾平台」，讓收到化驗所通知檢測呈陽性或初步陽性結果的市民，可透過電子表格形式提供相關流行病學資料及同住家人成員資料等，使政府可以盡快安排患者入住隔離設施及作接觸者追蹤之用，至今，已有超過1.5萬人使用該平台呈報資料。 

食衞局局長陳肇始今日（24日）聯同衞生署和醫管局，與衞健委疾病預防控制局一級巡視員賀青華、連同在港的內地流行病學專家組和新冠肺炎醫療救治專家組、以及其他內地官員和專家，以視像方式進行抗疫專班工作交流會，會議上內地專家聽取衞生署介紹疫情防控工作，以及醫管局介紹醫療救治工作情況，並根據內地抗疫的寶貴經驗，就香港應對第五波疫情的策略提供建議。內地專家組亦介紹在港考察期間的工作，雙方深入討論了流行病學數據分析、檢測信息系統管理、社交距離措施、疫苗接種和其他疫情防控工作的計劃，以及細化各項對接工作。
 
陳肇始教授感謝賀青華一級巡視員、流行病學專家、新冠肺炎醫療救治專家、以及其他內地衞健委專家為特區政府提供的指導及建議，又指港府將會根據專家提供的意見，跟進建議，以進一步優化及提升流行病學調查的效能及治療確診輕症病人以免變成重症的工作。

訪港內地流行病學專家組及新冠肺炎醫療救治專家組分別於2月17日及2月19日抵港考察。

最新影片：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：鄧凱文

 

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