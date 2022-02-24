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【快速測試】沙田、元朗等6區污水陽性　民政總署派逾7萬套快速測試

社會 22:40 2022/02/24

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民政總署派逾7萬套快速測試。（政府新聞處）

第五波疫情爆發，​因應離島、葵青、觀塘、沙田、元朗和南區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署，包括離島民政事務處、葵青民政事務處、觀塘民政事務處、沙田民政事務處、元朗民政事務處和南區民政事務處今日（24日）向區內住戶、清潔及物管員工派發共約73,520套新冠快速測試套裝。

離島民政事務處透過物業管理公司，向滿東邨滿順樓及滿康樓、逸東（一）邨漁逸樓，以及逸東（二）邨傑逸樓、翠逸樓、悅逸樓及居逸樓的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。葵青民政事務處透過房屋署及物業管理公司，向葵涌石籬（一）邨的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

觀塘民政事務處透過安達邨的物業管理公司，向善達樓、誠達樓及謙達樓的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。沙田民政事務處亦透過房屋署及物業管理公司，向馬鞍山恆安邨恆峰樓，以及頌安邨頌和樓及頌群樓的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。元朗民政事務處透過物業管理公司及地區組織，向遠東發展元朗大廈、明珠樓、珍珠樓及一帶住宅的住戶、清潔及物管員工，以及萬金中心内的清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

此外，南區民政事務處透過物業管理公司，向香港仔中心的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

民政事務總署作出上述安排以期及早識別感染者，保障患者和他們的家人，惟政府強調以快速測試套裝進行的檢測並不能替代政府強制檢測的要求。

最新熱門影片：【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津

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