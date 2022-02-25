【特警部隊】警方首度公開特警遴選過程　飛虎教官：「永不放棄」最重要

▲ 飛虎隊攻擊隊隊長宇Sir。

警隊4支蜚聲國際的特警部隊「特別任務連」（飛虎隊）、「機場特警組」、「反恐特勤隊」及「鐵路應變部隊」遴選嚴格，入選者都是警隊中的精英。訓練這批精英近廿載的飛虎教官直言，入選要求絕非只講求體能，更重要是有「永不放棄」精神，「如果連你都要放棄，我點樣相信你唔會放棄保護香港市民？」

4支特警部隊進行一年一度的聯合遴選，在4日3夜遴選過程中，教官會在粉嶺機動部隊基地，通過大量體能考核並進行觀察力和記憶力測試，務求在壓力和疲勞下看清百多名考生的本質和極限，挑選最適合的人才加入團隊。最後只有約數十名精英能通過，進而完成為期3個月的基礎訓練課程，便可加入其中3支特警部隊。

而有志投考「飛虎隊」的警員，就要再參加俗稱「地獄周」的進階遴選，通過後要完成基礎訓練課程及為期半年的進階反恐訓練課程，方有機會躋身這支警隊王牌部隊。

負責遴選的飛虎隊攻擊隊隊長宇Sir稱，警察是香港市民第一道和最後一道防綫，特警正是這道防綫的基石，背負全警隊、全港的責任期望，「永不放棄」是所有特警的必要條件。

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他分享指，一名現役的飛虎隊隊員參與「地獄周」時，接到父親病重垂危的通知，在送別父親後懷着悲傷完成考核，後來他了解到該名隊員堅持下去的原因，是因答應彌留父親要考入飛虎隊，反映每個能成功通過考核的警員背後，有着各自的血和淚。

警方將透過電視台「真人騷」形式，首度公開特警遴選過程，由藝員親身體驗一眾警隊精英如何接受各項「地獄式」體能測試，從而躋身成為精英部隊。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：蘇文軒