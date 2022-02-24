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【國安法】國安處搜旺角店舖拘2女子　涉透過社交平台煽惑他人違反防疫

社會 22:48 2022/02/24

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警務處國家安全處拘捕2名女子涉嫌違反《香港國安法》。（資料圖片）

警務處國家安全處拘捕2名女子涉嫌違反《香港國安法》。

香港警務處國家安全處今日（24日）下午在旺角和荃灣區採取執法行動，拘捕2名年齡分別21歲及24歲女子，涉嫌違反香港法例第二百章《刑事罪行條例》第九及十條「作出具煽動意圖的作為」罪。2名被捕人現正被扣留調查。

此外，警方根據法庭手令，搜查上述2人住所及位於旺角的一店鋪，並撿獲一批證物，包括煽動仇恨及煽惑他人違反防疫規例的宣傳海報，及曾用作發布煽動意圖訊息的電子通訊工具。警方調查顯示兩名被捕人均為上述店鋪的負責人，她們涉嫌於2020年10月至今，透過該店的網上社交平台多次發布具煽動意圖的帖文，包括一些製造仇恨及煽惑他人違反防疫規例等貼文。

據悉，相關帖文包括一篇明言該店發展黃色經濟圈的目的是為打倒共資及抗爭，亦有多篇以疫情挑起仇恨的帖文，包括指防疫措施是製造恐慌、污名負責防疫工作官員為殺人兇手及教唆學生不要接種疫苗。

警方提醒市民，「作出具煽動意圖的作為」罪屬嚴重罪行，一經定罪可被判處監禁2年。市民務必認清事實，不要被失實及歪曲的資訊煽動。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津

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