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【強制檢測】20處納強檢　涉及將軍澳、觀塘多廈【附檢測日期】

社會 23:09 2022/02/24

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

曾身處20個指明地方的人士須接受核酸檢測。（陳靜儀攝）

本港今日（24日）新增8,798宗確診個案，昨亦錄得17,269宗呈報個案。政府晚上公布強制檢測公告，要求於指定期間曾身處20個指明地方的人士接受核酸檢測。點擊即看：【有關指定到訪及指定檢測時間

名單如下：

  • 上水天平邨天喜樓
  • 元朗朗屏邨鏡屏樓
  • 屯門山景邨景樂樓
  • 北角模範邨民康樓
  • 何文田愛民邨衛民樓
  • 長沙灣麗翠苑麗柏閣
  • 長沙灣麗翠苑麗棠閣
  • 青衣青衣邨宜居樓
  • 香港仔華貴邨華善樓
  • 馬鞍山恆安邨恆山樓
  • 將軍澳天晉 II 皇鑽天(第 5A 及 5B 座)
  • 將軍澳安寧花園 5 座
  • 將軍澳康盛花園 1 座
  • 深水埗富昌邨富韻樓
  • 黃大仙瓊軒苑
  • 筲箕灣東駿苑銀駿閣
  • 葵涌葵盛西邨 9 座
  • 觀塘安泰邨明泰樓
  • 觀塘安泰邨智泰樓
  • 觀塘順利邨利康樓

最新熱門影片：【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：黃穎津

 

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