【強制檢測】20處納強檢 涉及將軍澳、觀塘多廈【附檢測日期】
社會 23:09 2022/02/24
本港今日（24日）新增8,798宗確診個案，昨亦錄得17,269宗呈報個案。政府晚上公布強制檢測公告，要求於指定期間曾身處20個指明地方的人士接受核酸檢測。點擊即看：【有關指定到訪及指定檢測時間】
名單如下：
- 上水天平邨天喜樓
- 元朗朗屏邨鏡屏樓
- 屯門山景邨景樂樓
- 北角模範邨民康樓
- 何文田愛民邨衛民樓
- 長沙灣麗翠苑麗柏閣
- 長沙灣麗翠苑麗棠閣
- 青衣青衣邨宜居樓
- 香港仔華貴邨華善樓
- 馬鞍山恆安邨恆山樓
- 將軍澳天晉 II 皇鑽天(第 5A 及 5B 座)
- 將軍澳安寧花園 5 座
- 將軍澳康盛花園 1 座
- 深水埗富昌邨富韻樓
- 黃大仙瓊軒苑
- 筲箕灣東駿苑銀駿閣
- 葵涌葵盛西邨 9 座
- 觀塘安泰邨明泰樓
- 觀塘安泰邨智泰樓
- 觀塘順利邨利康樓
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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p
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記者：黃穎津