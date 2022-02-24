【防疫措施】超30間酒店正準備轉作社區隔離設施　再多兩地皮興建隔離設施料提供5萬床位

▲ 超30間酒店正準備轉作社區隔離設施，再多兩地皮興建隔離設施料提供5萬床位。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥繼2月22日公布特區政府整體抗疫行動後，昨日（23日）以視頻方式舉行部門首長特別會議，明確指示所有政府部門須無分彼此，全力抗擊當前第五波新冠疫情。包括常任秘書長和部門首長在內超過100名官員出席會議，並承諾動員部門人手投入各項抗疫行動。

林鄭月娥表示，三項抗疫工作須大量人手，包括管理越來越多的社區隔離設施，供徵狀輕微或無病徵的確診者入住；執行更多按風險而須針對某些樓宇進行「圍封強檢」的行動；以及將於下月內落實的「全民強制檢測」。各項行動需要加強人手支援，不論是指揮官或前線人員，方可順利推展。此外，她已分派各局長領軍特定項目，各部門亦須全力配合。

以保安局局長鄧炳強領導的社區隔離設施酒店計劃為例，現已有11間社區隔離酒店啟用，提供3,800多個房間，另有超過30間酒店正全力準備轉作社區隔離設施用途，當中8成多酒店選擇調配其員工提供服務的模式運作。

由發展局局長黃偉綸領導的興建社區隔離及治療設施工作，特區政府感謝中央大力協調和支持，援建項目過去一個星期取得重大進展。繼早前公布毗鄰深圳的落馬洲河套區和另外6幅土地外，政府成功物色多2處地點，分別為由私人發展商借出的粉嶺馬適路旁，以及港珠澳大橋香港口岸人工島上東南面土地。初步估計上述用地一共可提供約50,000個床位。

在近日由污水監測引發的「圍封強檢」行動中所見的初步陽性個案比率明顯上升，就以昨日下午起於觀塘安泰邨、長沙灣麗翠苑和上水天平邨開展的「圍封強檢」行動為例，檢測結果為初步陽性的共有300多名居民，政府已迅速安排他們入住社區隔離設施進行隔離。每次「圍封強檢」涉及數以百計公務員同事和負責在現場維持秩序的警務人員，林鄭月娥在昨日會議上呼籲更多部門參與是項工作。

林鄭月娥表示，當局正全力籌劃「全民強制檢測」計劃，以更徹底地揪出在社區的感染個案。負責此項目的政制及內地事務局局長曾國衞正訂定細化方案，但可預計整個計劃由籌備至實施將需要各政策局和部門大量人員提供支援。此外，林鄭月娥要求各常任秘書長和部門首長注意數方面工作，以確保政府在抗疫期間繼續有序運作，包括採取一切必要的預防措施保障員工健康、制定應變計劃、因應疫情急速發展作出果斷決定、提醒負責向公眾提供服務的同事在日常工作中展現出更大耐性和同理心，以及聯合其他政策局和部門分工完成任務。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津