【隔離設施】政府擬港珠澳人工島及粉嶺北建方艙醫院　與中國建築簽訂合作協議

▲ 政府擬港珠澳人工島及粉嶺北建隔離設施。（資料圖片）

政府宣布再增2幅用地作興建社區隔離及治療設施之用，連同早前公布的6個項目，與承建商中國建築國際集團簽署合作協議。

8幅用地分別為：

竹篙灣

啟德前跑道區

元朗潭尾（由新鴻基地產借出私人土地）

前新田購物城（由新鴻基地產及恒基地產借出私人土地）

洪水橋近雞伯嶺路

青衣市地段200號

粉嶺馬適路旁，位處粉嶺北新發展區（由新世界發展借出私人土地）

港珠澳大橋香港口岸人工島上東南面土地，屯門赤鱲角隧道公路以北

*上述位於粉嶺和港珠澳大橋香港口岸人工島的地點為新增選址。

特區政府正與內地援建團隊全速推展項目，亦會就項目的詳細設計和規模緊密溝通，目標是善用土地爭取最大容量和盡快完成相關工程，以應對疫情。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚