【污水監測】10監測區域污水陽性　天水圍嘉湖山莊上榜

▲ 10監測區域污水陽性，天水圍嘉湖山莊上榜。資料圖片

政府深夜宣布，再多10個污水監測區域新冠病毒檢測驗出陽性結果，分布觀塘、深水埗、九龍城、北區、大埔、荃灣及元朗7區，包括天水圍嘉湖山莊、天耀邨，深水埗石硤尾邨、麗翠苑等屋苑，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。民政事務總署會向居民及屋苑清潔及物管員工，派發快速測試套裝。

10個污水監測陽性區域如下：

長沙灣麗翠苑麗棠閣

觀塘安泰邨智泰樓

上水天平邨天喜樓

深水埗石硤尾邨美益樓、美賢樓、美笙樓及美盛樓

大埔廣福邨

荃灣大窩口邨富賢樓及富強樓

元朗天耀（一）邨耀盛樓及天耀（二）邨耀隆樓

元朗天耀（一）邨耀興樓及耀逸樓

(民政事務總署即日（25日）起陸續向上述地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者)

(民政事務總署即日（25日）起陸續向上述地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者) 九龍城啟晴邨

元朗嘉湖山莊

(民政事務總署即日（25日）陸續向上述2區工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。政府呼籲在這些地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療」)

使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

於「污水檢測呈陽性的地區」内居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，亦可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以獲安排專人上門派送鼻腔拭子樣本收集包及收取樣本進行核酸檢測以作覆檢，費用全免。

如結果仍然呈陽性，衞生署及醫院管理局會按照機制，視之為檢測呈陽性／初步陽性的個案處理。若這些人士在有結果前開始出現徵狀，則可按自身需要徵詢家庭醫生意見。若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯 李志強