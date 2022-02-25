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【第五波疫情】政府多個部門職員染疫　香港仔海事分處暫時關閉【不斷更新】

社會 13:22 2022/02/25

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各政府部門或其轄下管理設施再有職員染疫。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（25日）再有職員確診或初步確診。

【13:17】

海事處今日宣布，由於香港仔海事分處一名助理文書主任懷疑感染新冠肺炎，該分處今日須暫時關閉，直至另行通告。市民可到中區海事分處、屯門海事分處或西貢海事分處使用牌照及關務服務。

該名助理文書主任進行新冠病毒快速抗原測試，初步結果為陽性。他最後上班的日期為2月24日，在香港仔海事分處櫃位隔板後工作，與公眾保持適當社交距離，並且一直有佩戴口罩及遵從防疫措施。

海事處獲悉上述情況後，隨即安排所有相關人員接受病毒測試，以及為香港仔海事分處進行徹底清潔消毒。

【12:30】

食環署今日示，該署一名文書主任初步確診。

該名員工於食環署位於欽州街西87號食物環境衞生署南昌辦事處暨車房三樓的辦事處上班，最後上班日期為二月二十四日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於該址的九龍區小販及街市組繳費處於今日關閉，並預計於清潔消毒完成後，下星期一恢復服務。

【07:00】

香港郵政今日表示，由於有郵務人員初步確診，中環郵政總局於今日至本月26日關閉，郵政信箱大堂於今日下午稍後時間重開，郵件領取櫃位會於明日重開。另外，東九龍郵政局今日至本月28日關閉，郵政信箱大堂會於明日重開。
　　 
相關郵務人員在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。他們在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。
　　

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責任編輯：TOPick港聞組

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