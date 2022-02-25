【第五波疫情】財政司司長陳茂波官邸傭工初步確診　稅務大樓櫃位職員初步確診【不斷更新】

▲ 各政府部門或其轄下管理設施再有職員染疫。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（25日）再有職員確診或初步確診。

【21:33】

社會福利署今日宣布，因位於西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓地下的高街綜合家庭服務中心有職員懷疑感染新冠，高街綜合家庭服務中心會暫時關閉，直至另行通知。

【21:30】

稅務局今日表示，因應在稅務大樓4樓商業登記署工作的職員初步確診，商業登記署現時提供有限度櫃位服務的安排會由2月28日起繼續維持，直至另行通告。

其中2名相關職員負責提供櫃位服務，櫃位裝有玻璃隔屏以分隔職員並讓職員與市民保持適當社交距離，他們最後上班日期為2月21日。其他相關職員則負責辦公室內部文書工作，不用與市民接觸。所有商業登記署職員工作時均有佩戴口罩及遵守防疫措施。稅務局已安排所有相關的職員接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作；亦已徹底清潔及消毒稅務大樓4樓。

【20:56】

財政司司長辦公室發言人今日表示，財政司司長陳茂波官邸一名傭工初步確診。該傭工在財政司司長官邸上班，最近一次上班日期為2月23日，主要負責官邸的日常家居服務，偶爾會因工作關係在官邸附翼的員工宿舍留宿。她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。

陳茂波及其家人，和官邸當值傭工已作專業拭子採樣檢測，化驗結果均為陰性。經諮詢衞生署意見後，雖然陳茂波和家人並非有關傭工的密切接觸者，但為審慎起見，陳茂波會留家工作5天，由最後接觸陽性個案的日期起計，直至2月27日。財政司司長辦公室已為官邸附翼進行徹底清潔和消毒，並會安排官邸其餘傭工接受檢測及根據衞生署的意見再作跟進。

【19:49】

赤柱監獄一名懲教人員初步確診，他負責探訪登記服務，於2月22日接受病毒測試，今日接獲通知初步確診，其最後上班日子為2月21日。



懲教署指，已安排院所內相關職員進行病毒測試，並對相關地方進行徹底清潔及消毒。赤柱監獄的公務探訪服務將於明日（26日）暫停。

【19:47】

入境事務處表示，兩名於青山灣入境事務中心的被羈留人士初步確診。



入境處指，為確保被羈留人士及職員的安全，中心的公務探訪及親友探訪服務明日（26日）起暫停直至另行通知，2月26日至3月11日期間，每名被羈留人士可接收由親友交到中心的可收取之物品一次。

【19:45】

衞生署轄下3間牙科診所，因應職員對新型冠狀病毒檢測呈陽性或經快速抗原檢測呈陽性，於今日關閉以進行徹底清潔和消毒。須關閉的服務單位包括李寶椿牙科診所一名文職人員，最近一次當值日期為2月23日、一名工人，最近一次當值日期為2月24日；荃灣牙科診所一名文職人員，最近一次當值日期為2月23日；尤德夫人政府牙科診所一名牙科醫生，最近一次當值日期為2月22日。

衞生署指，有關員工在工作時均有佩戴適當的個人防護裝備。



【16:50】

香港郵政表示，由於有郵務人員初步確診，元朗郵政局包括郵政信箱大堂、沙田中央郵政局及荃灣郵政局需要關閉至2月28日。沙田中央郵政局郵政信箱大堂將於明日（26日）重開，而荃灣郵政局郵政信箱大堂則於2月28日重開。另外，協調道郵政局包括郵政信箱大堂亦需關閉至3月1日。



另外，由於七姊妹郵政局位處的模範邨民康樓被納入強制檢測公告，該局明日至3月1日關閉，其郵政信箱大堂則於明日下午重開。



市民可到區內其他就近郵政局使用郵政服務，郵政局地址可瀏覽連結。

【13:17】

海事處今日宣布，由於香港仔海事分處一名助理文書主任懷疑感染新冠肺炎，該分處今日須暫時關閉，直至另行通告。市民可到中區海事分處、屯門海事分處或西貢海事分處使用牌照及關務服務。

該名助理文書主任進行新冠病毒快速抗原測試，初步結果為陽性。他最後上班的日期為2月24日，在香港仔海事分處櫃位隔板後工作，與公眾保持適當社交距離，並且一直有佩戴口罩及遵從防疫措施。

海事處獲悉上述情況後，隨即安排所有相關人員接受病毒測試，以及為香港仔海事分處進行徹底清潔消毒。

【12:30】

食環署今日示，該署一名文書主任初步確診。



該名員工於食環署位於欽州街西87號食物環境衞生署南昌辦事處暨車房三樓的辦事處上班，最後上班日期為二月二十四日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。



食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於該址的九龍區小販及街市組繳費處於今日關閉，並預計於清潔消毒完成後，下星期一恢復服務。

【07:00】

香港郵政今日表示，由於有郵務人員初步確診，中環郵政總局於今日至本月26日關閉，郵政信箱大堂於今日下午稍後時間重開，郵件領取櫃位會於明日重開。另外，東九龍郵政局今日至本月28日關閉，郵政信箱大堂會於明日重開。



相關郵務人員在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。他們在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。



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責任編輯：TOPick港聞組