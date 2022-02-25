【第五波疫情】赤柱監獄及青山灣入境事務中心現初確個案　明日暫停探訪【不斷更新】

▲ 各政府部門或其轄下管理設施再有職員染疫。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（25日）再有職員確診或初步確診。

【19:49】

赤柱監獄一名懲教人員初步確診，他負責探訪登記服務，於2月22日接受病毒測試，今日接獲通知初步確診，其最後上班日子為2月21日。



懲教署指，已安排院所內相關職員進行病毒測試，並對相關地方進行徹底清潔及消毒。赤柱監獄的公務探訪服務將於明日（26日）暫停。

【19:47】

入境事務處表示，兩名於青山灣入境事務中心的被羈留人士初步確診。



入境處指，為確保被羈留人士及職員的安全，中心的公務探訪及親友探訪服務明日（26日）起暫停直至另行通知，2月26日至3月11日期間，每名被羈留人士可接收由親友交到中心的可收取之物品一次。

【19:45】

衞生署轄下3間牙科診所，因應職員對新型冠狀病毒檢測呈陽性或經快速抗原檢測呈陽性，於今日關閉以進行徹底清潔和消毒。須關閉的服務單位包括李寶椿牙科診所一名文職人員，最近一次當值日期為2月23日、一名工人，最近一次當值日期為2月24日；荃灣牙科診所一名文職人員，最近一次當值日期為2月23日；尤德夫人政府牙科診所一名牙科醫生，最近一次當值日期為2月22日。

衞生署指，有關員工在工作時均有佩戴適當的個人防護裝備。



【16:50】

香港郵政表示，由於有郵務人員初步確診，元朗郵政局包括郵政信箱大堂、沙田中央郵政局及荃灣郵政局需要關閉至2月28日。沙田中央郵政局郵政信箱大堂將於明日（26日）重開，而荃灣郵政局郵政信箱大堂則於2月28日重開。另外，協調道郵政局包括郵政信箱大堂亦需關閉至3月1日。



另外，由於七姊妹郵政局位處的模範邨民康樓被納入強制檢測公告，該局明日至3月1日關閉，其郵政信箱大堂則於明日下午重開。



市民可到區內其他就近郵政局使用郵政服務，郵政局地址可瀏覽連結。

【13:17】

海事處今日宣布，由於香港仔海事分處一名助理文書主任懷疑感染新冠肺炎，該分處今日須暫時關閉，直至另行通告。市民可到中區海事分處、屯門海事分處或西貢海事分處使用牌照及關務服務。

該名助理文書主任進行新冠病毒快速抗原測試，初步結果為陽性。他最後上班的日期為2月24日，在香港仔海事分處櫃位隔板後工作，與公眾保持適當社交距離，並且一直有佩戴口罩及遵從防疫措施。

海事處獲悉上述情況後，隨即安排所有相關人員接受病毒測試，以及為香港仔海事分處進行徹底清潔消毒。

【12:30】

食環署今日示，該署一名文書主任初步確診。



該名員工於食環署位於欽州街西87號食物環境衞生署南昌辦事處暨車房三樓的辦事處上班，最後上班日期為二月二十四日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。



食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於該址的九龍區小販及街市組繳費處於今日關閉，並預計於清潔消毒完成後，下星期一恢復服務。

【07:00】

香港郵政今日表示，由於有郵務人員初步確診，中環郵政總局於今日至本月26日關閉，郵政信箱大堂於今日下午稍後時間重開，郵件領取櫃位會於明日重開。另外，東九龍郵政局今日至本月28日關閉，郵政信箱大堂會於明日重開。



相關郵務人員在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。他們在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。



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責任編輯：TOPick港聞組