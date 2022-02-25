【第五波疫情】郵政有郵務人員初步確診　中環郵政總局今明關閉【不斷更新】

▲ 各政府部門或其轄下管理設施再有職員染疫。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（25日）再有職員確診或初步確診。

【07:00】

香港郵政今日表示，由於有郵務人員初步確診，中環郵政總局於今日至本月26日關閉，郵政信箱大堂於今日下午稍後時間重開，郵件領取櫃位會於明日重開。另外，東九龍郵政局今日至本月28日關閉，郵政信箱大堂會於明日重開。



相關郵務人員在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。他們在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。



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責任編輯：TOPick港聞組