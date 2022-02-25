【第五波疫情】新渡輪航線削班　中環往來長洲航線平日減9班及公眾假期減7班

▲ （經濟日報資料圖片）

新渡輪昨日（24日）表示，因應疫情下在家工作人士驟增，學校又暫停面授課堂，令乘客量大幅減少，而且員工需作強制檢測及隔離的規定，影響逾3成人員的調配，因此未能提供正常服務，由本月27日起臨時調整「中環—長洲」及「中環—梅窩」航線的服務。



新渡輪指，由下周日（27日）起，周一至周六由中環往來長洲的渡輪，每日削減9班高速船及普通渡輪航班；周日及公眾假期亦會削減7班。



另外，由下周日（27日）起，周一至周六由中環往來梅窩的渡輪，每日削減至少10班普通渡輪航班；周日及公眾假期亦會削減12班。

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記者：余思嵐