【天氣預測】周末日間晴朗氣溫回升至20度　料下周初雲量增潮濕及有薄霧

▲ 本港地區今日天氣預測 大致天晴。（梁偉榮攝）

天文台今日（25日）表示，現時有低雲覆蓋本港，雲層較薄，日間大致天晴，受冬季季候風影響，今早氣溫仍在寒冷水平，市區約12度，打鼓嶺就錄得7度，預期今日日間最高約18度。展望未來數天冬季季候風緩和，氣溫會逐漸回升，大致天晴，日夜溫差大。

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天文台預測今日本港地區大致天晴，早上仍然寒冷，日間最高氣溫約18度，吹和緩北至東北風。展望周末期間大致天晴，氣溫逐步回升，日夜溫差較大。下周初至中期短暫時間有陽光。

根據9天天氣預報，周六及日天晴，早上清涼。下周一至三則短暫時間有陽光，早晚有一兩陣微雨，最高氣溫升至20度。

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記者：余思嵐