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【第五波疫情】恒生東亞及中銀滙豐均再有員工染疫　一文看清受影響暫停服務分行

社會 10:32 2022/02/25

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（經濟日報資料圖片）

新冠疫情嚴峻，持續再有銀行分行因有員工確診需暫停服務。

【10:31】

滙豐今日指，因應職員分別初步確診、確診，10間分行即日起暫停營業，直至另行通知。包括彌敦道378號分行、長洲分行、香港總行大廈中小企中心，以及九龍灣、馬鞍山、始創中心、上環、荃灣、東涌、黃埔花園的分行及卓越理財中心。

【10:00】

東亞銀行指，7名分行員工初步確診，6間分行要暫停服務，直至另行通知，涉及旺角北、九龍灣德福廣場、何文田窩打老道、筲箕灣、屯門市廣場，以及元朗分行。

涉事員工最後上班日期，分別是本月22日至24日，有關分行會清潔消毒設施，並安排員工檢測，取得陰性結果才可以返回工作地點上班。

【10:00】

中銀香港今日指，7名員工初步確診，7間分行暫停營業，直至另行通知，涉及鴨脷洲海怡廣場分行、尖沙咀加拿芬道分行、土瓜灣馬頭角道分行、油麻地彌敦道分行、科技大學分行、大圍中銀理財中心和東涌東薈城銀行服務中心。

涉事員工最後上班日期，分別是本月22日及24日，會清潔消毒有關分行，安排員工檢測和在家隔離。

中銀香港昨天表示，除個別分行外，營業時間 為星期一至五上午9時至下午4時。由3月5日（星期六）起，在全港各區所有分行將於星期六暫停營業，直至另行通知，

【09:20】

恒生銀行今日（25日）表示，觀塘商務理財中心及尖沙咀分行均有員工染疫，最後上班日介乎2月21日至23日期間，以上將由今天起暫停服務，直至另行通知。

恒生銀行指，會為相關員工提供適切的支援及協助，同時亦已安排在分行進行深層清潔及消毒，有關分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

至於恢復營業的分行，恒生銀行以下分行早前因應確診個案而暫停服務將恢復營業，而所有返回分行提供服務的職員，其檢測結果均已確認呈陰性，並已安排在相關分行進行額外深層清潔及消毒。

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責任編輯：余思嵐

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