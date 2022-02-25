【聲夢傳奇】姚焯菲自拍令家居曝光　Chantel有型佬CFO爸爸家住豪宅

《聲夢傳奇》亞軍、After Class成員「國民初戀」姚焯菲（Chantel）自參賽以來都備受關注，當中家境不俗的Chantel就讀宣道國際學校、父母同為專業人士。

小公主Chantel的家居除在《聲夢傳奇》特備節目《STARIES聲夢定時動態》中曝光，Chantel在昨日（2月24日）也於Instgaram上載在家中浴室內的對鏡自拍，令其家中細節再曝光！

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家中擁巨型浴缸

據知，Chantel所住的荃灣半山豪宅市值約2,000萬元，面積約有1,500呎。Chantel上載的對鏡自拍相中，展現其身上的羽絨雪褸，而其身後正正是一個巨大浴缸，相當有氣派！Chantel家中的浴室以白色為主調再配有雲石牆壁，增添奢華元素。

網民留言稱讚Chantel十分可愛，同時希望她可以好好注意保暖。

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客飯廳寬敞

在去年播出的《Staries聲夢定時動態》中，《聲夢》學員林君蓮（蓮姐）帶同TVB工作人員突擊Chantel的家居，令其家居首次曝光。從節目中可見Chantel家住豪宅，客飯廳極為寬敞，且有大窗，採光極好。客廳的傢俱非常簡潔，加上少許的擺設及照片點綴，令客廳的空間感大。

而Chantel的房間則以粉紅色爲主、充滿少女心，貼著一大張偶像Blackpink的相、床上放在心愛公仔，也有一個大書櫃放滿不同書籍呢！

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CFO爸爸一同上節目

Chantel的父親姚輝文是「今翊資本」（Nexus Point）的首席財務官（CFO）及常務董事，姚爸爸擁有超過25年的基金管理和會計工作的經驗，兼有威爾士大學（卡迪夫商學院）工商管理碩士學位，以及紐卡斯爾大學文學士學位，屬高學歷一族。

姚爸爸會陪伴Chantel工作，早前也曾與Chantel一同接受鄭裕玲（Do姐）的電台節目訪問，成為星爸的他透露：「本身有份正職，朝9晚6。很多時候Chantel放學後會到電視台拍攝，我會盡量抽時間接她出入，媽媽也會幫忙，例如更換衣服方面，媽媽會比較方便。我當然是負責接送，她最晚也是11時放工。」

而Do姐提到有很多男生都很喜歡她時，姚爸爸謂：「也會害怕、擔心的。所以便跟到足。」他又指Chantel最低限度也會完成大學，也支持女兒成為歌手。

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