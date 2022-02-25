【第五波疫情】何栢良指現時1名病人可以傳染給3人　接種率跟不上病毒繁殖率

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

本港新冠疫情持續嚴峻，昨日（24日）新增8,798宗確診個案，累計已逾7萬宗陽性個案，同時有近17,269宗呈報個案，為疫情來最高。而且再有一名9歲男童今早突然昏迷已沒心跳，被送往聯合醫院後急救，惟不治離世，檢測後驗出帶有新冠病毒，該名男童沒接種過疫苗，在2至3歲確定有肌肉遺傳病，其入院前紀錄沒其他特別病徵（詳情即看：【下一頁】）。港大感染及傳染病中心總監何栢良推算，在第五波疫情香港有20萬宗陽性個案，而已呈報給醫管局的個案只佔3分1；認爲政府要聚焦人手為市民接種疫苗，建議要為學童安排回學集體接種疫苗。

何栢良在電台節目表示，現時病毒繁殖率是3或者以上，即1名病人可以傳染給3人，認爲市民接種率亦要跟上，過去一星期只有8.3萬劑，遠遠不足，政府要調整人力及資源分配，聚焦人手為市民接種疫苗，短時間内提升接種率3倍，相信有不少私家醫生願意協助。如果能夠調動人手，令每日疫苗接種量增至30萬劑，以至100萬劑，能夠即時最幫到市民應對疫情。

至於為兒童接種，他認為有效率的做法是為學童集體接種，安排私家醫生外展接種隊到學校為學童打針，參考澳門過往接種流感疫苗的經驗，如果有良好統籌流程，一個早上可為超過1000人接種疫苗，值得香港值鏡。

何栢良認為本港檢測嚴重滯後，形容有如第三世界，建議政府要務實處理，可以向市民指定約10款快速抗原測試，如果一次或兩次抗原檢測呈陽性，可以視作確診或呈報個案，讓相關市民可以向僱主請病假，並及時在家隔離。

對於第五波疫情的死亡個案急升，不過大多是屬於高危群組，有長期病，並無接種疫苗，其中有部分兒童感染後，出現腦病變離世，在以往流感時期亦有發生，認爲較好的預防方法是接種疫苗。他又認爲，部份確診者離世未必與新冠病毒有直接關係，有可能是因確診加重長期病患的病情，或由於未得到適當照顧，在戶外候診時因低溫症離世。

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責任編輯：李榮忠