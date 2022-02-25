【奢華品牌】HERMES迷必看10個全新春夏手袋　馬蹄型Sabot Butler手袋最出位【內附多圖】

▲ HERMES今年春夏10款手袋，你喜歡哪一款？

HERMES貴為超級品牌中的翹楚，除了Kelly和Birkin手袋是女士們的終極目標外，每一季最新的手袋都成為女士們必要知道互相交流的目標，今天為你帶來10個春夏季全新款式手袋，在你的購物名單內肯定又再添新的成員。

▲ Kelly Bag $122,300。（圖片品牌提供）

▲ Birkin Bag $114,600。（圖片品牌提供）

Kelly/Birkin Colormatic Swift

不須多作介紹，圖中這兩個是大家最熟悉不過，每位女士恨不得立時擁有的Kelly和Birkin手袋，基本上在設計上以不變應萬變就可以雄據市場，但品牌的配飾設計師Pierre Hardy又豈會懶惰，今回將色塊引入以小牛皮製的Kelly和Birkin，為經典的設計帶來一絲新意。

▲ Hermes Sabot Butler $53,400。（圖片品牌提供）

Hermes Sabot Butler

大家看得出這個手袋是甚麼形狀嗎？答案正是馬蹄型，是品牌向馬術致意的代表作，圖中這一個皮革版以束衣的綁帶手法縫合，再以Butler小牛皮將部分金屬手挽包裹著。

▲ Kellydole Picto Epsom $122,300。（圖片品牌提供）

Kellydole Picto Epsom

對品牌熟悉的人，都會懂得在2000年推出一個迷你的Kelly Bag取名為Kellydole，當時這個袋是由品牌的前任行政總裁Jean-Louis Dumas隨手拈來的創作，估不到推出後乂受歡迎，這一個新版本用上如像素化造型表達，和以往一樣，迷你手袋附有肩帶和一個可拆式的小物袋，用來放置手提電話就最好不過。（$122,300）

▲ Bolide Skate Messenger Togo $68,900。（圖片品牌提供）

▲ Bolide Skate Messenger Togo $68,900。（圖片品牌提供）

Bolide Skate Messenger Togo

從字面skate來看，大家一定懂得這手袋的設計靈感來自滑板，手袋底部鑲嵌了一個滑板，而且飾以4顆飾釘來呼應滑板上的4輪。此外，拋光皮革飾邊做出向上翹的底部，彰顯了品牌在駕馭製皮技術的工藝，留意的是滑板的圖案均來自HERMES的絲巾圖案，寓意當高級時裝與街頭風融為一體。（$68,900）

▲ Pursangle Military Tote $30,300。（圖片品牌提供）

Pursangle Military tote

一直以來，HERMES旗下的帆布tote bag都深受男女們的喜愛，貪其易用又又不失貴氣，這一個全新的tote bag以帆布和皮革合製，設計上靈感來自馬術障礙賽所用到的搭帶而組成H字，筆者認為這個帆布袋誓必成大熱項目，大家不妨拭目以待。（$30,300）

▲ Maximors Volupto $56,700。（圖片品牌提供）

Maximors Volupto

圓筒形手袋在HERMES中比較鮮見，今年破例有這個靈感取自馬銜的手挽，手挽連接鑲嵌於皮革內的釦環，將金屬和皮革完美地呈現於一體內，手袋更附上肩帶，既可以掛肩，同時又可以斜揹使用。（$56,700）

▲ Toupet $106,900。（圖片品牌提供）

Toupet

沒想到HERMES的手袋都可以如此有趣，原來這個如像流蘇連身裙的馬毛加小牛皮手袋，其造型原來來自1920年代當時最流行的裙款，於是品牌在2017年推出Toupet手袋，事隔5年再度回歸，但換上一身深粉紅色的馬毛。（$106,900）

▲ To Go Epsom $24,500。（圖片品牌提供）

To Go Epsom

將銀包加上鏈帶成了市場上的主流，各大品牌紛紛推出，今個春夏HERMES亦加入戰團，設計師將兩個縫上真絲內裡的拉鏈銀包縫合，長銀包可放手提電話、小銀包可放零錢，附上可拆式肩帶，同時可以變成腰包、手提包、掛肩袋和斜揹袋使用。（$24,500）

▲ Mali-selle Barenia Faubourg $59,500。（圖片品牌提供）

Mali-selle Barenia Faubourg

看似基本的皮袋，一樣與馬術有著淵源，原來袋蓋以仿馬鞍墊的袋蓋、拋光鉸件而來，袋身有著多個實用性高的口袋，留意袋下方有著一個微細的H字，正是品牌一貫的設計宗旨，亦是忠心的顧客們「最buy」的設計細節。（$59,500）

產品查詢：2919 5000

記者：何偉雄