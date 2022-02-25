  • 15°C
香港時間 : 2022225日 (週五) 11:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兒童染疫】染疫重症幼童肺積水呼吸困難　醫生抽出1公升黑色發臭液體

兒童健康 10:37 2022/02/25

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

醫生從染疫重症幼童肺部抽出1公升黑色發臭液體。

本港第五波疫情嚴峻，短短10日內更有3名幼童疑死於新冠肺炎。而馬來西亞的2至5歲兒童染疫個案亦有上升趨勢，有當地醫生在facebook分享一名確診重症兒童的個案，該幼童送院時已呼吸困難及意識低，治療期間更於其左肺抽出達1公升的黑色發臭液體，醫生呼籲關注幼童患病情況。

綜合外媒報道，馬來西亞醫生莫哈末納（Muhamad Na'im Ab Razak）近日在facebook上載了一張肺積水的圖片，他指出，這是從一名新冠重症兒童的左肺抽出，涉事染疫幼童送院時因呼吸困難及意識低，需要進行插喉，隨後就發現其左肺積水。

我將一根管子插入其胸腔以排出液體，有超過1公升的黑色難聞液體流出，這是我第一次遇到這種情況。

醫生在染疫幼童肺部抽出1公升黑色積水。（facebook圖片）

最新影片：

不確定是否染疫併發症

莫哈末納續指，這不是新冠患者常見的併發症，很難確定這名患者是否有患有其他疾病，或是冠狀病毒引發的併發症。因此，他認為必須從國家和全球整體數據來研究，以確定是次冠狀病毒是否對兒童危害更大。

而這名染疫幼童身形瘦骨嶙峋，懷疑對方有營養不良問題。根據他個人觀察，兒童冠狀重症病例，多數發生在患有慢性疾病或營養不良的兒童身上。

莫哈末納認為，讓兒童接種新冠疫苗很重要，過往他希望由父母及醫護人員共同決定，是否讓孩子接種。然而，如果兒童重症病例繼續增加，他的看法可能有所改變，並會建議所有目標群體，強制進行疫苗接種。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳 

相關文章

【兒童染疫】幼童染疫亡及危殆　醫生提醒父母5大關鍵位
18:22 2022/02/14
【兒童染疫】幼童染疫亡及危殆　醫生提醒父母5大關鍵位
【兒童防疫】確診爸媽8招保護孩子免受感染　 分房瞓全家戴口罩食飯分開用公筷
17:37 2022/02/22
【兒童防疫】確診爸媽8招保護孩子免受感染　 分房瞓全家戴口罩食飯分開用公筷
【嬰兒確診】4月大BB發燒快速測試模糊疑呈陽性　港爸餵中藥猴棗散稱靠自然免疫力
17:10 2022/02/24
【嬰兒確診】4月大BB發燒快速測試模糊疑呈陽性　港爸餵中藥猴棗散稱靠自然免疫力

你可能感興趣

【兒童染疫】幼童染疫亡及危殆　醫生提醒父母5大關鍵位
18:22 2022/02/14
【兒童染疫】幼童染疫亡及危殆　醫生提醒父母5大關鍵位
【兒童防疫】確診爸媽8招保護孩子免受感染　 分房瞓全家戴口罩食飯分開用公筷
17:37 2022/02/22
【兒童防疫】確診爸媽8招保護孩子免受感染　 分房瞓全家戴口罩食飯分開用公筷
【嬰兒確診】4月大BB發燒快速測試模糊疑呈陽性　港爸餵中藥猴棗散稱靠自然免疫力
17:10 2022/02/24
【嬰兒確診】4月大BB發燒快速測試模糊疑呈陽性　港爸餵中藥猴棗散稱靠自然免疫力
兒童健康 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 馬來西亞

最高瀏覽

【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心
10:41 2022/02/24
【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心
【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
16:54 2022/02/23
【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
【提前暑假】提早暑假被家長誤會「躺平」出糧 老師反駁：我哋做嘢要做多10倍
12:04 2022/02/24
【提前暑假】提早暑假被家長誤會「躺平」出糧 老師反駁：我哋做嘢要做多10倍