【兒童染疫】染疫重症幼童肺積水呼吸困難　醫生抽出1公升黑色發臭液體

▲ 醫生從染疫重症幼童肺部抽出1公升黑色發臭液體。

本港第五波疫情嚴峻，短短10日內更有3名幼童疑死於新冠肺炎。而馬來西亞的2至5歲兒童染疫個案亦有上升趨勢，有當地醫生在facebook分享一名確診重症兒童的個案，該幼童送院時已呼吸困難及意識低，治療期間更於其左肺抽出達1公升的黑色發臭液體，醫生呼籲關注幼童患病情況。

綜合外媒報道，馬來西亞醫生莫哈末納（Muhamad Na'im Ab Razak）近日在facebook上載了一張肺積水的圖片，他指出，這是從一名新冠重症兒童的左肺抽出，涉事染疫幼童送院時因呼吸困難及意識低，需要進行插喉，隨後就發現其左肺積水。

我將一根管子插入其胸腔以排出液體，有超過1公升的黑色難聞液體流出，這是我第一次遇到這種情況。

▲ 醫生在染疫幼童肺部抽出1公升黑色積水。（facebook圖片）

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不確定是否染疫併發症

莫哈末納續指，這不是新冠患者常見的併發症，很難確定這名患者是否有患有其他疾病，或是冠狀病毒引發的併發症。因此，他認為必須從國家和全球整體數據來研究，以確定是次冠狀病毒是否對兒童危害更大。

而這名染疫幼童身形瘦骨嶙峋，懷疑對方有營養不良問題。根據他個人觀察，兒童冠狀重症病例，多數發生在患有慢性疾病或營養不良的兒童身上。

莫哈末納認為，讓兒童接種新冠疫苗很重要，過往他希望由父母及醫護人員共同決定，是否讓孩子接種。然而，如果兒童重症病例繼續增加，他的看法可能有所改變，並會建議所有目標群體，強制進行疫苗接種。

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責任編輯：王明芳