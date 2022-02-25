【兒童健康】獅子會推兒童新冠染疫復康指南　電子書短片提供免費心理支援【內附連結】

近日疫情在社區迅速傳播，確診數字持續上升，家長及兒童面對病毒與憂慮兩面夾擊，加上出現症狀或確診後被迫居家隔離或入院接受治療，增加恐懼與無助的感覺，極需要適切的心理支援幫助緩解壓力。

國際獅子總會中國港澳 303 區（獅子會）推出由臨床心理學家參與編製的兒童新冠染疫復康指南，涵蓋繪本小冊子、電子書及短片，加上家長指南及實用資料，以輕鬆的方式說明兒童與家長面對受感染或懷疑感染時需要的心理準備，讓家庭成員安心在家或醫院康復，以及作為家長照顧兒童的指南。

獅子會兒童新冠染疫復康指南內容分為3部分，第一部份是兒童繪本，講述兩位確診兒童分別在家及醫院隔離的情況；第二部份是家長指南，由臨床心理學家編寫，指導家長如何應對確診兒童的心理影響；第三部份是實用資料，方便確診患者、康復者及其家人查閱不同政府部門的資訊網址及熱線號碼。

▲ 電子書版本將於獅子會官方網站供市民免載下載。（機構提供）

復康指南中英文版小冊子將於3月初分發至全港43間公立醫院及3,700間私家診所，免費派發給懷疑個案及確診兒童的家長；電子書版本將上載至獅子會官方網站供市民免載下載。同時，獅子會特別製作復康指南繪本短片，請來「Ben Sir」歐陽偉豪博士為兒童繪本內容配音，讓兒童能從輕鬆短片中了解隔離情況，做好心理準備，減輕自己焦慮不安的情緒。

兒童新冠染疫復康指南資料下載：

COVID-19 兒童心理指南

繪本短片：如果我需要在醫院隔離，我該怎麼辦？

繪本短片：我在家中隔離後康復了！

記者：李越樺