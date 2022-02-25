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【第五波疫情】許正宇籲金融界實施疫苗通行證　鞏固香港整體抗疫「防護牆」

社會 10:46 2022/02/25

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財經事務及庫務局許正宇。（資料圖片）

本港新冠疫情持續嚴峻。財經事務及庫務局局長許正宇今日（25日）表示，「疫苗通行證」已經由昨天起實施，金融業界是香港重要的持份者及貢獻者，強烈呼籲銀行、證券、保險及強積金業界仿效政府實施「疫苗通行證」安排，進一步推動員工馬上接種疫苗及加強劑，鞏固香港整體的抗疫「防護牆」。

許正宇在網誌指，特首早前稱本港經過中央助力後，將在3月內推行具法律效力的「全民強制檢測」，希望金融界僱主屆時都可以方便他們的僱員按時接受檢測，以配合計劃順利進行。亦強烈呼籲金融界再審視內部員工安排及營運持續計劃，壓縮需要在辦公室上班的人員數目，減低病毒傳播風險。

他又稱，需要使用金融服務的市民，則應盡量利用網上理財及交易渠道，減少到訪實體分行，下月1日起接受認購的政府綠色零售債券，市民亦可通過網上申請，足不出戶認購。

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

 

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