  • 17°C
香港時間 : 2022225日 (週五) 11:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快速測試】實惠3月$18售救世新冠快速測試劑　準確度99%每人限買20盒

休閒消費 10:54 2022/02/25

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

實惠3月以$18發售救世新型冠快速測試劑。

疫情進入非常時期，快速測試劑成為香港人現時的必需品，實惠與本地科創公司Savewo救世攜手抗疫，推出COVID-19新型冠狀病毒快速抗原測試劑，準確度不但高達99%，還以超低價$18/盒的價錢發售（原價$68/盒），希望可以幫助市民保障健康。

Savewo救世COVID-19新型冠狀病毒快速抗原測試劑，抗疫超低價$18/盒（1支裝）。（圖片來源：實惠）

由3月1日起，實惠會率先發售Savewo救世快速抗原測試劑，首批測試劑將會以抗疫超低價$18/盒的價錢發售（原價$68/盒）。救世指其COVID-19新型冠狀病毒快速抗原測試劑，可對無症狀感染及早期感染檢測有高敏準確，有效檢測新冠病毒毒株，包括Omicron及Delta變種病毒，而且測試操作簡便，15分鐘即驗即知！

最新影片

發售詳情

發售日期: 2020年3月1日（星期二）

詳細發售方式請留意Pricerite實惠Facebook

每人只限購買20盒。

產品詳情: 

準確度 99.03% | 靈敏度 96.4% | 特異性 99.8%

自我檢測（鼻咽拭子)

納米金測試法 COLLOIDAL GOLD

特別對無症狀感染及早期感染檢測高敏準確

臨床實驗證實高效檢測新型變種病毒毒株
包括Omicron及Delta

15分鐘即檢即知

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：蕭雅文

相關文章

【開倉優惠】Le Creuset廚具鰂魚涌開倉低至3折　買3件或以上額外獲95折
19:00 2022/02/24
【開倉優惠】Le Creuset廚具鰂魚涌開倉低至3折　買3件或以上額外獲95折
【人間有愛】善心餐廳送乾糧及藥物　組義工隊把抗疫物資送到確診單位
17:50 2022/02/24
【人間有愛】善心餐廳送乾糧及藥物　組義工隊把抗疫物資送到確診單位
【買餸平台】一文睇清8個買餸平台輕鬆買餸 附折扣優惠詳情
16:34 2022/02/10
【買餸平台】一文睇清8個買餸平台輕鬆買餸 附折扣優惠詳情

你可能感興趣

【開倉優惠】Le Creuset廚具鰂魚涌開倉低至3折　買3件或以上額外獲95折
19:00 2022/02/24
【開倉優惠】Le Creuset廚具鰂魚涌開倉低至3折　買3件或以上額外獲95折
【人間有愛】善心餐廳送乾糧及藥物　組義工隊把抗疫物資送到確診單位
17:50 2022/02/24
【人間有愛】善心餐廳送乾糧及藥物　組義工隊把抗疫物資送到確診單位
【買餸平台】一文睇清8個買餸平台輕鬆買餸 附折扣優惠詳情
16:34 2022/02/10
【買餸平台】一文睇清8個買餸平台輕鬆買餸 附折扣優惠詳情
著數優惠 新冠肺炎疫情 冠狀病毒 產品 疫情 香港 Facebook

最高瀏覽

【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心
10:41 2022/02/24
【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心
【家族榮耀】馬老爺出手與二家嫂甄芯暗戰　網民指楊茜堯角色笑裡藏刀：成日懶正義
14:29 2022/02/24
【家族榮耀】馬老爺出手與二家嫂甄芯暗戰　網民指楊茜堯角色笑裡藏刀：成日懶正義
【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
16:54 2022/02/23
【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】