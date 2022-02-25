【快速測試】實惠3月$18售救世新冠快速測試劑　準確度99%每人限買20盒

▲ 實惠3月以$18發售救世新型冠快速測試劑。

疫情進入非常時期，快速測試劑成為香港人現時的必需品，實惠與本地科創公司Savewo救世攜手抗疫，推出COVID-19新型冠狀病毒快速抗原測試劑，準確度不但高達99%，還以超低價$18/盒的價錢發售（原價$68/盒），希望可以幫助市民保障健康。

▲ Savewo救世COVID-19新型冠狀病毒快速抗原測試劑，抗疫超低價$18/盒（1支裝）。（圖片來源：實惠）

由3月1日起，實惠會率先發售Savewo救世快速抗原測試劑，首批測試劑將會以抗疫超低價$18/盒的價錢發售（原價$68/盒）。救世指其COVID-19新型冠狀病毒快速抗原測試劑，可對無症狀感染及早期感染檢測有高敏準確，有效檢測新冠病毒毒株，包括Omicron及Delta變種病毒，而且測試操作簡便，15分鐘即驗即知！

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發售詳情

發售日期: 2020年3月1日（星期二）

詳細發售方式請留意Pricerite實惠Facebook

每人只限購買20盒。

產品詳情:

準確度 99.03% | 靈敏度 96.4% | 特異性 99.8%

自我檢測（鼻咽拭子)

納米金測試法 COLLOIDAL GOLD

特別對無症狀感染及早期感染檢測高敏準確

臨床實驗證實高效檢測新型變種病毒毒株

包括Omicron及Delta

15分鐘即檢即知

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記者：蕭雅文