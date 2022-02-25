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【第五波疫情】香港入境珠海必須出示兩地互認核酸檢測機構陰性報告　不得自行採樣送檢

社會 10:49 2022/02/25

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香港入境珠海必須出示兩地互認核酸檢測機構陰性報告，不得自行採樣送檢。（資料圖片）

本港新冠疫情持續嚴峻，昨日（24日）新增8,798宗確診個案，累計已逾7萬宗陽性個案，同時有近17,269宗呈報個案，為疫情來最高。今日（25日）香港入境珠海有最新要求，經香港入境人員必須出示由粵港兩地互認的香港核酸檢測機構，且必須由檢測機構的工作人員採樣、 送檢檢測後出具的24 小時內核酸檢測陰性報告。

港珠澳大橋穿梭巴士表示，根據珠海市新冠肺炎防控指揮部疫情防控組最新要求，經香港入境人員在登乘港珠澳大橋穿梭巴士前，必須出示由粵港兩地互認的香港核酸檢測機構，且必須由檢測機構的工作人員採樣、 送檢檢測後出具的24 小時內核酸檢測陰性報告。不得由入境人員自行採樣送檢。若使用自行採樣送檢後出具的核酸陰性報告、入境時篩查出陽性的人員，造成疫情傳播的，將按內地法律法規依法追究責任。

粵港兩地互認的香港核酸檢測機構

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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