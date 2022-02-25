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【新聞小花】TVB新聞主播袁思行宣布離巢　游泳健將港大新聞系全方位女神

娛樂 11:35 2022/02/25

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新聞小花袁思行宣布離開無綫。

TVB新聞小花袁思行（Cheryl ）在昨日（2月24日）於個人社交網站上載在主播台留影的相片，宣布離開大台。

袁思行配以英文留言，其大意為：「仍然清晰地記得我在這個主播台上的第一個晚上 - 仍然是一名大學生，完全不確定我是否有能力。但我在這裡學到的是，永遠不要限制你能走多遠。」

📺📝
Still vividly remember my first night on this anchor desk - still a university student, totally unsure if I was capable at all. But what I've learnt here is to never set limits to how far you can go✨
#exhaustedbutgrateful #thankyoubutgoodbye

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高學歷+運動女神

現年24歲的袁思行，在2020年於香港大學新聞系畢業，她早於2019年暑假已在TVB當實習記者，同年轉為兼職主播。前年大學畢業後，Cheryl擔任TVB全職新聞主播，並被封為「翻版何天兒」，繼人氣高妹黎在山後，獲網民力捧的上位新聞小花。

她從小到大就讀名校，由德望學校小學部、拔萃女書院直到香港大學，品學兼優。而且文武雙全，同時亦為游泳健將，擅長游蛙式，讀書時曾參加「全港運動會」游泳比賽，可說是全方位女神。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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