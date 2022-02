【新聞小花】TVB新聞主播袁思行宣布離巢　游泳健將港大新聞系全方位女神

TVB新聞小花袁思行(Cheryl )在昨日(2月24日)於個人社交網站上載在主播台留影的相片,宣布離開大台。

袁思行配以英文留言,其大意為:「仍然清晰地記得我在這個主播台上的第一個晚上 - 仍然是一名大學生,完全不確定我是否有能力。但我在這裡學到的是,永遠不要限制你能走多遠。」

Still vividly remember my first night on this anchor desk - still a university student, totally unsure if I was capable at all. But what I've learnt here is to never set limits to how far you can go✨

#exhaustedbutgrateful #thankyoubutgoodbye