【三角戀情】Anton前女友再發文暗示男友被硬搶　疑指林欣彤：羨慕到要出手「爭取」幸福

▲ Anton前女友再發文暗示男友被硬搶，疑指林欣彤：「羨慕到要出手『爭取』幸福！」

四人樂隊ONE PROMISE的鼓手Anton（馮卓然）確診患上新冠肺炎，染感了歌手林欣彤（Mag）因而爆出二人的同居關係，Anton承認與Mag的戀情，但曾與他拍拖七年的女友Christy則屢次現身暗示Mag介入二人關係，最新一篇帖文更直指對方因為羨慕她和Anton的感情最終決定出手「爭取」幸福。

ONE PROMISE的鼓手Anton疑日前參加MV拍攝而感染新冠肺炎，隨後Mag在社交網站貼出她快速測試的陽性結果，爆出二人的地下情與同居關係。據指Anton本有一位拍拖七年的圈外女友Christy，但去年自參演Mag的歌曲《鐵樹》MV後撻著，二人已被影到多次結伴睇演唱會。

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▲ （instagram圖片）

暗示林欣彤搶男友

事件曝光後Anton承認戀情，又強調自己早於半年前已經與Christy分手，後來才與Mag發展關係，為現任女友澄清被指是第三者的說法。

但在Christy方面卻不認同這說法，連日來她在其IG出Post暗示，包括引用Mag老友許廷鏗的歌曲《殘忍》的歌詞「擠迫的關係之中肯定一個要淘汰，從來從無犯錯，而離場仍是我」，暗示與Anton分手原因涉及第三者。

去到昨日（2月24日），Christy再次發聲，今次則借用拍拖時與Anton共同照顧的愛犬Captain的IG去發文，指責有人登入了Captain的IG惡意破壞和擅改密碼，登入後更把部份舊帖文刪走。

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▲ （instagram圖片）

自愛女人最好命

由於Captain是Christy與Anton過去共同撫養，IG亦是共同管理：「一路以嚟，其實密碼都只係得兩個人知，作惡者呼之欲出，單眼佬都知。日防夜防⋯⋯防不勝防。我都唔明白點解曾經愛我嘅人一離開就可以突然變咗另一個人咁，原來反轉狗肚就係屎，今次真係搞到我懷疑狗生嘞。世途真險惡，但係我相信呢個世界仲有善良，做衰嘢嘅人自然有惡報。」

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Christy更表示過去為了舊愛放棄自己的生活：「曾經媽媽為咗一個人放低原本嘅生活，全心全意去幫人打理人哋嘅生活同工作大小事情，而家媽媽諗返都唔開心，因為覺得自己好蠢。不過而家媽媽自由啦，以後全心全意只係愛我 Captain一個。」

在長文的尾段Christy更提到：「曾經亦有某位好鍾意『怎麼可以吃兔兔』嘅偽人話過好羨慕人哋同媽媽可以相愛咁多年，可能就係因為太羨慕，羨慕到要出手『爭取』幸福。不過媽媽而家唔要啦，送咗俾你，因為媽媽唔識『怎麼可以吃兔兔』，自愛女人最好命！」

至於阿Mag疑被暗示表面扮純情，但卻介入了她和Anton之間的7年感情。可是到今兩位當事人Anton與Mag未有作出任何回應。

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