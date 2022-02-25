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【第五波疫情】護士協會促醫管局統一復工資訊　免染疫醫護違反衞生署14天隔離令

社會 11:14 2022/02/25

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護士協會倡醫管局盡快統一復工資訊，免染疫醫護違反衞生署14天隔離令。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎患者人數屢創新高，醫療系統不勝負荷，醫管局更新指引，確診或家中有確診者須居家檢疫的職員，在第7日快速測試呈陰性可重返崗位。香港護士協會主席源志敏今日（25日）在港台節目要求，醫管局須盡快統一資訊，以免前線職員有機會誤墮法網：

很多前線會員向我們反映（對復工安排）無所適從，因為衞生署要求14天才可復工，職場這邊要求7天便復工，如果跟衞生署職員便被視為礦工，如跟從醫管局也不知是否犯法？

對於相關員工復工或增加新冠病毒傳播風險，源志敏指，醫護人員難以顧及傳染及感染風險，稱現時醫院已經進入戰時狀態，病房擠滿病人，「病房平時可能收40人，現時收90人」，醫院內已難以實施感染控制措施，形容是救得一個得一個。

至於政府引用緊急法，免註冊或領牌引入內地醫護及檢測人員。源志敏表示，以往亦有檢測人員到港支援的先例，感謝國家醫護人員協助，但認爲醫管局要協調本港與內地醫護人員的工作分配。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜

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