【移民英國】英國擬放寬BNO簽證申請　97後合資格港人可獨立申請　料10月起生效

▲ 英國擬放寬BNO簽證申請，97後合資格港人可獨立申請，料10月起生效。（資料圖片）

英國政府已決定修改BNO簽證申請計劃，將放寬至1997年7月1日或之後出生、滿18歲的的香港年輕人，只要父母其中一方持BNO資格，將被容許以個人身份獨立申請BNO簽證，措施從10月起生效。即表示，由以往未持有BNO的子女，只能以親屬的身份隨父母申請，改為可以個人身份獨立申請BNO簽證。

英國移民政務次官福斯特昨日（24日）表示（詳情即看：【下一頁】），英國政府已決定放寬BNO簽證申請，在新安排之下，容許97年7月1日之後出生的18歲以上港人，只要父母其中一方擁有BNO護照，即可以個人身份獨立申請BNO簽證，無須再以受養人方式申請。英國政府預計在9月修改移民規則，預計10月生效。

英國去年初開放BNO簽證居留申請，容許BNO持有人及其家人申請簽證到英國工作、讀書和生活，，卻一直被指未能涵蓋在1997年後出生、沒有BNO的年輕人。未持有BNO的子女，只能以親屬的身份隨父母申請。

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責任編輯：李榮忠