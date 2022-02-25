【強制檢測】第52輪安老院舍員工強制檢測下周三展開　須於3月8日前完成

▲ 第五十二輪安老院舍員工強制檢測下周三展開。（資料圖片）

政府今日（25日）宣布，第五十二輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，指定受檢人士須於下周三（3月2日）起一周內進行檢測。



食物及衞生局局長昨日發出「強制檢測公告」，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院，及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用，並於3月9日至15日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約向住客或使用者提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，要進行指明檢測。

有關人士須於3月2日至8日期間，進行新冠病毒鼻腔和咽喉合併拭子的核酸檢測，但已經完成新冠疫苗接種的人士，即在檢測期限的最少14天前已經合共接種了兩劑新冠疫苗的人士，無須進行指明檢測。



社會福利署發言人指出，社署及衞生署會發信通知各院舍有關安排及要求，院舍亦應提醒員工必須妥為保存載有檢測結果證明的電話短訊通知或檢測結果報告；院舍經營者亦必須備存有關員工接受指明檢測的紀錄及結果，以及備存已完成疫苗接種的院舍員工名單。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴