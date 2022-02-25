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【MIRROR成員】12子輪流開Live陪粉絲留家抗疫　MIRROR助ViuTV轉虧為盈賺近億元

娛樂 12:19 2022/02/25

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、陳瑞輝（Frankie）、邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）、王智德（Alton）姜濤組成的本地男團MIRROR，從ViuTV選秀節目《全民造星》出道3年多，人氣一直有增無減。

在本港第五波疫情嚴峻下，李澤楷旗下盈科拓展（SGX：P15）決定以MIRROR作為抗疫大使拍抗疫宣傳片。ViuTV則於昨日（2月24日）宣佈MIRROR成員將會於ViuTV Facebook進行直播。

既受盡一盡鏡粉愛戴也是廣告客戶的寵兒，九展演唱會一票難求、宣傳的產品多不勝數，而MIRROR都可謂「金蛋」，他們成功令到ViuTV成功「有錢賺」！

最新影片推介：陶大宇專訪 

輪流開Live

在今日（2月25日）起一連四個星期五晚，MIRROR的成員會於晚上11時開始於ViuTV Facebook進行直播，陪同市民留家抗疫。

MIRROR官方社交平台發帖文寫道：「疫情之下， MIRROR好想可再跟你見一面，ViuTV亦想將所有能量輸出，希望為你帶嚟希望！咁不如，一起在家抗疫，同大家打氣同送上祝福！約定你，一齊Stay at home ，同我哋同MIRROR成員Stay Strong，Stay Healthy！」

ViuTV Facebook專頁的管理員留言：「聽日究竟邊位成員sss會率先登場？留意住我哋啦」，粉絲紛紛留言說出心水成員組合，有粉絲表示想看到剛推出首支個人單曲的Jeremy，又有粉絲話：「一定係mirror全體成員，又或者Ianson」。

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ViuTV現盈利

電訊盈科（0008）早前公布去年業績，去年收益386.54億元、純利10.39億元，而當中免費電視ViuTV及相關業務EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）轉虧為盈，賺9400萬元、收益亦升152%至8億元、廣告收益倍升至6.15億元，這次是ViuTV首次錄得盈利。

電盈又指隨MIRROR的成功及其他新晉藝人開始冒起、旗下藝人管理及活動業務發展蓬勃，藝人管理及活動業務的收益較去年增加接近十倍。

在2021年度第三季的首50大廣告客戶中，有13個起用ViuTV藝人，如滙豐銀行、三星及麥當勞。

另外，ViuTV賺錢的另一原因是《全民造星》系列及原創戲劇受到觀眾歡迎，可分銷到海外市場。

撰文 : TOPick柴犬出動

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