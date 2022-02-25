【第五波疫情】社署指有5項安排採取特別服務　所有資助幼兒中心及長者日間護理中心暫停服務

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社署今日（25日）表示，署方資助的福利服務及其轄下服務會於本月28日起有5項安排採取特別安排，令受資助機構可透過調整服務，將釋出的人手調配至其轄下提供必要服務的單位，包括住宿照顧服務，維持至另行通告。

特別服務安排如下

所有資助幼兒中心、長者日間護理中心／單位、庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心、展能中心、殘疾人士地區支援中心、日間社區康復中心及附設於嚴重殘疾人士護理院的日間照顧服務均停止提供服務，但各中心或服務單位會按情況開放予有特別需要的服務使用者

所有住宿照顧服務、綜合家庭服務中心（提供個案服務）、短期食物援助服務、綜合家居照顧服務（提供膳食、陪診、護理、藥物管理、協助個人清潔及購買生活必需物品服務），及嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務（提供陪診、護理、藥物管理、協助個人清潔及購買生活必需物品服務等繼續運作

社署資助的中心如長者地區中心、長者鄰舍中心、殘疾人士社交及康樂中心、家長／親屬資源中心、自閉症人士支援中心、 綜合青少年服務中心、兒童及青年中心、社區中心、精神健康綜合社區中心等只維持有限度服務

營辦學前康復服務（包括特殊幼兒中心）的機構會暫停提供中心為本的訓練服務，並透過電話諮詢、網上學習資源、視像教學及／或其他措施，提供支援及協助家長／照顧者為兒童進行家居訓練

其他社署資助的服務（即不包括在上述四點內的資助服務），營辦機構可按本身情況自行決定是否繼續根據《津貼及服務協議》提供有關服務

另外，社署轄下的服務，社署轄下向市民提供直接服務的單位會繼續提供緊急及必須的公共服務。

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責任編輯：余思嵐