【提前暑假】網上補習追進度成家長救命草 補習社：不停收到家長要求加開暑期班

▲ 有補習社稱，家長方寸大亂要求加開暑期班。

政府早前宣布全港學校於3月提前暑假，至復活節假期後，才陸續復課。不過，不少家長擔心子女突然放暑假，學業進度未能跟上，有主力呈分試的補習社表示，政府宣布提前放暑假當天，已陸續收到家長電話，要求加開暑期班，以應付復課後的呈分試，更形容「好多家長都感到好崩潰！」

高科技教育中心Stand Up Education 校長及教育中心商會主席蘇廸希(蘇sir)，多年來主要教授小五、小六呈分試學生的中、英、數應試技巧及温習策略，在疫情期間他改變授課策略，主要透過ZOOM網課補習，學生人數過千人。蘇sir表示，政府當日宣布提前放暑假，他剛好上網課，下課後突然有家長在zoom開咪， 「蘇sir，唔該加開暑期班！」

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蘇sir，他當時覺得很奇怪，現在才是2月，為甚麼會有家長如此緊急要求加開暑期班，後來不停有家長whatsapp他要求加開暑期班，他了解過後才獲悉政府提早3月放暑假。

有些家長真的發短訊跟我說：我癡咗！情況很令人崩潰。

蘇sir表示，他主力補習小五、小六的呈分試，家長都相當關心子女的升中情況，早前停止面授已經很影響學生的學習進度，始終學校教學時數都縮短了，報讀呈分試的學生人數已經顯著上升。第五波疫情爆發後，小六已經取消最後一次呈分試，升中希望都集中在自行面試上，

但提前放暑假，家長都好擔心中學會否取消面試，或者已經面試了的中學，3月31日還會否如期公布面試結果？

他續稱，政府宣佈提早放暑假，何時開始放？何時復課？至今仍未有確實通知，很多家長都覺得很迷失，「已經有家長考慮緊點樣可以令子女留級，追回進度！」

考慮到很多家長要求增開暑期班，蘇sir指自己尚在考慮中，但他已跟同事商量提供免費支援，現時正籌備開設Kahoot【訓練場】，定期上載10大陷阱題練習題，並配合雞精教學影片，讓學生可以停課不停學。

記者：鄺嫻