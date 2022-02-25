【家族榮耀】甄芯被揭跟展鴻關係親密　耀祖發現女兒被害提出離婚

▲ 耀祖因一個原因，向甄芯推出離婚。

劇集《家族榮耀》近日正於TVB播映，劇情發展得如火如荼，當中楊茜堯所演的財經主播甄芯終於「黑化」起來，而她跟黃浩然和張智霖的三角關係將出現轉變，今晚的劇情講述甄芯被丈夫耀祖（黃浩然飾）發現出軌證據，耀祖更提出離婚。

昨晚播映的第14集《家族榮耀》講述洛儀（李彩樺飾）小產，耀堂（羅子溢飾）放長假陪洛儀旅行散心，臨行前將碼頭項目委託展鴻（張智霖飾）負責。

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耀祖出獄展鴻不是味兒

今晚（25日）播出的第15集《家族榮耀》講述馬耀祖（黃浩然飾）上訴成功出獄，甄芯親往接他，而展鴻看在眼內，大感不是味兒。

另一邊廂洛儀（李彩樺飾）跟丈夫耀堂旅行散心回來，看似已放下流產一事，更主動關心甄芯（楊茜堯飾）兼送禮物。

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耀祖對展鴻起疑

此外，耀祖任職特別顧問，找人合作發展新鐵路線總站地皮時遇到孝明（陳少邦飾），孝明的話，令他對展鴻起疑。

耀祖不滿展鴻與甄芯走得太近時，更突然收到一張二人的親密照。

▲ 展鴻跟甄芯決裂·。（影片截圖）

耀祖要求展鴻辭職

至於下周一（2月28日）播出的第16集《家族榮耀》講述耀祖（黃浩然）私下與金龍達成口頭協議合作發展鐵路站土地遭眾人反對，兄弟三人爭持不下。

耀祖認為展鴻知道當年綁架的事而想對集團作出報復，便命他主動辭職。

▲ 耀祖提出離婚。（影片截圖）

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耀祖提出離婚

另外，耀祖暗地找來私家偵探去跟踪甄芯一舉一動，發現她跟展鴻私下密會。

其後看過啟禮（艾威飾）提供有關女兒的消息，發現甄芯傷害了情婦林曼迪和他女兒，耀祖在車上向甄芯提出離婚，可是爭執期間發生車禍。