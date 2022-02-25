【第五波疫情】范鴻齡指隔離及治療設施必須不斷加建　醫管局考慮對部分醫護實施閉環管理

▲ 醫管局主席范鴻齡。（資料圖片）

本港新冠疫情持續嚴峻，昨日（24日）新增8,798宗確診個案，累計已逾7萬宗陽性個案，同時有近17,269宗呈報個案，為疫情來最高。醫管局主席范鴻齡表示，單日新增病例數字已經非常龐大，香港的隔離和治療設施必須不斷加建，估算現在香港社會已有兩萬至三萬感染者在隔離設施以外。醫管局已正在考慮效仿內地，對一部分重要人員實施閉環管理，以減少醫護人員感染。

醫管局主席范鴻齡本月23日接受《環球時報》訪問時表示，本港疫情仍在發展中，單日新增病例數字已經非常龐大，本港醫療服務部門現在已無力做到對每一宗感染病例進行溯源追踪和流行病學調查，只能採取「重症醫院收治，輕症社區隔離，密接自行居家隔離」的分流政策。他指，目前各社區已無足夠空間和能力隔離所有病人，估算現在香港社會已有兩萬至三萬感染者在隔離設施以外。

廣東省或將派上千名檢測人員來港

范鴻齡稱，有研究則預計，高峰期香港單日新增病例或將達到18萬宗，香港的隔離和治療設施必須不斷加建，他希望正在興建的方艙醫院和臨時醫院能盡快投入使用，追上每日新增的病例，醫管局對此抱有信心。

對於即將推行的全民檢測，據范鴻齡了解，港府應已與廣東省政府達成一致，廣東省或將派上千名檢測人員來港，幫助香港實施全民核酸檢測。范鴻齡指，除檢測人員和檢測能力緊缺外，香港負責治療的醫護人員也在超負荷運轉，甚至已到了疲於奔命的狀態，因為除去新冠病人，還有許多非新冠病人都需要醫療服務。現在的醫療系統人手幾乎肯定無法面對未來病例繼續激增和方艙醫院的需求。

對部分重要人員實施閉環管理

范鴻齡呼籲，希望私家醫院的醫護人員加入抗疫團隊，以及希望中央政府能盡快派醫護團隊支援香港。他指，按照當下香港疫情的發展速度，中央支援香港的醫護團隊需要是「以千人為單位的大規模團隊」才有望解決問題。

香港現在有逾1,600名醫護感染新冠病毒，有專家建議對醫護人員實施閉環管理。范鴻齡指，在香港，對全部醫護人員實施閉環管理難度很大，但目前醫管局已正在考慮效仿內地，對一部分重要人員實施閉環管理，以減少醫護人員感染。

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責任編輯：李榮忠