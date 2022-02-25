【兒童疫苗】5歲女兒接種科興防疫　張嘉兒5招抗疫貼士增強免疫力

香港受新冠肺炎肆虐，截至昨日（24日）已經有4名小童因染疫而離世，政府專家呼籲家長盡快讓小朋友接種疫苗，育有兩女的前港姐張嘉兒都帶5歲大女Leora接種科興疫苗，Leora接種完後，在媽媽的協助下，拍片講感受，還拉開衫袖晒出針口，相當勇敢，但原來事前Leora都怕怕喊到拆天，後來完成接種後，只是手臂有少少痛及少少攰，當堂回復精靈：



打完針第一日，尋日喺屋企一路都冇事，去到醫務所喊到拆天，喊喊吓打咗針都唔知，佢嘅反應都唔錯，只係少少手臂痛，今日佢話佢自己攰，但係我仍然覺得佢精力十足，而家每日咁多Covid cases，都係盡快保護咗小朋友好啲！

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張嘉兒近年減少幕前演出，樂做親子KOL，持有營養學學士學位及公共衞生碩士學位的她，接受了Topick記者的訪問，分享5招增強女兒抵抗力，家長都可以參考一下。



5招助兒童增強免疫力

張嘉兒就分享5招助兒童增強免疫力，她表示維生素D有利幫助免疫系統預防疾病，而攝取維生素D都非常簡單，就是曬太陽，不過現在疫情嚴重擔心外出，或者可以用保健品代替。另外，她都有給女兒服用益生菌來幫助免疫系統。

張嘉兒會確保女兒有足夠休息和均衡的膳食，這個無論大人還是小朋友都很有用，有強健的體魄才能對抗及預防疾病，還有要保持良好的個人衛生，戴口罩勤洗手是必須要做的，而張嘉兒都提醒家長要了解孩子的情況，在家中儲備一些藥物，以備不時之需。

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記者:陳麗薇